Duarte a Milan TV | “Vestire questa maglia è un sogno che si realizza | Paquetà mi sta già

Milan - ufficiale : Duarte è un calciatore rossonero [FOTO] : AC Milan comunica di aver acquisito, dal Clube de Regatas do Flamengo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Campos Duarte da Silva. Il difensore brasiliano approda al Club rossonero, a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto di cinque anni. Nato a Mococa in Brasile il 17 luglio 1996, Léo Duarte cresce calcisticamente nel Desportivo Brasil prima di passare, nel gennaio 2014, nelle giovanili del Flamengo con ...

Duarte saluta il Flamengo in lacrime : lo aspetta il Milan : “Vorrei ringraziare il Flamengo per questi meravigliosi cinque anni. Qui sono cresciuto come giocatore e come persona. Sono arrivato da ragazzo, pieno di sogni, e ora me ne vado, avendo l’onore di aver indossato la maglia del club piu’ grande del Brasile”. E’ questo il messaggio postato dal nuovo difensore del Milan Leo Duarte sul proprio profilo Facebook, il calciatore ha pubblicato una foto che lo ritrae in ...

Milan - Dida presenta Duarte e manda un consiglio a Giampaolo su Paquetà : Il Milan si prepara per la prossima stagione con l’intenzione di ottenere la qualificazione alla prossima Champions League, il club punta ancora una volta sui brasiliani e chi meglio di Dida, ex portiere rossonero può spiegare la situazione in casa rossonera. Ecco l’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’: “È bello vedere il Milan che dà vita a un nuovo progetto con giocatori brasiliani. Spero diano ...

Calciomercato Milan : Duarte e Leao sono due colpi importanti ma non saranno gli ultimi : È finito luglio e, per la squadra Milanese, la situazione di mercato è ancora fluida. Il Milan deve assolutamente puntellare almeno un reparto se non due e, nonostante manchi ancora un mese alla chiusura del Calciomercato, alcune "occasioni" sono andate perse e gli obiettivi raggiungibili sono sempre meno. I nomi che circolano sono gli stessi da qualche settimana anche se, oltre ai già noti Correa e Demiral, iniziano a farsi largo nomi ...

Milan - arriva anche Duarte : l’ex Serginho spiega caratteristiche del calciatore e retroscena della trattativa : “Sono molto felice“. Con questa brevissima battuta inizia l’avventura di Leo Duarte al Milan. Dopo l’arrivo in mattinata di Rafael Leao, anche il difensore sbarca a Malpensa. Dopo le visite mediche, domani pomeriggio sarà a disposizione di Giampaolo. A presentarlo è un indimenticato ex calciatore rossonero, Serginho, tra i promotori dell’operazione: “Duarte è il nuovo Thiago Silva? Speriamo. E’ un ...

Calciomercato Milan - giornata di visite mediche alla Madonnina : prima tocca a Leao e poi a Duarte : Questa mattina l’attaccante portoghese si è presentato presso la clinica Milanese per sottoporsi alle visite mediche, nel pomeriggio invece sarà il turno di Duarte giornata impegnativi oggi per i dottori della clinica ‘La Madonnina‘ di Milano, considerando l’overbooking di visite mediche programmate dal Milan. CARL DE SOUZA / AFP In mattinata infatti è arrivato Rafael Leao, sbarcato ieri in Italia per risolvere le ...

Gazzetta dello Sport : “Il nuovo Milan di Giampaolo con Duarte e Leao” : Arrivo a Milano, visite e firma: questa, in sintesi, dovrebbe essere la giornata di Leo Duarte e Rafael Leao, i due nuovi acquisti del Milan. Un difensore ed un attaccante, papabili titolari nello scacchiere tattico di Marco Giampaolo. Proprio in quest’ottica, la Gazzetta dello Sport odierna ha inserito i due calciatori nella formazione del neo tecnico rossonero all’interno del suo consueto 4-3-1-2: Donnarumma; Calabria, ...

Milan : non c'è ancora l'accordo per Correa - sarebbe invece quasi fatta per Leao e Duarte : Il Milan sta lavorando sul mercato sulla linea offensiva, cercando nuovi attaccanti, anche alla luce del fatto che Cutrone si starebbe dirigendo verso il Wolverhampton. Come riportato da Matteo Moretto di Sky Sport, la trattativa per Rafael Leao, portoghese nato nel 1999, sembra essere nelle sue fasi finali. Per quanto riguarda invece Angel Correa, non è stato ancora raggiunto un accordo con l'Atletico Madrid, in quanto i Colchoneros continuano ...

Calciomercato 29 luglio lunedì : Juve-Lukaku - c’è l’accordo. Inter su Cavani. Milan - ecco Duarte. Napoli - beffa Pepè : Arsenal ad un passo : Calciomercato 29 luglio- ecco tutte le trattative di oggi lunedì 29 luglio. JUVENTUS– Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo di massima con Lukaku per il trasferimento in bianconero dell’attaccante belga. Accordo che potrebbe dipendere, però, dal possibile futuro di Dybala. La Joya vorrebbe restare in bianconero. Milan– Fatta ...

Calciomercato Milan - arriva Duarte : l’annuncio arriva dall’allenatore del Flamengo : “Ha lavorato insieme a me un mese e mezzo, è un giovane difensore centrale e non sarà facile giocare nel calcio europeo ma sono sicuro che farà bene al Milan”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Flamengo Jorge Jesus che ha confermato il trasferimento di Leo Duarte al Milan. Il difensore brasiliano non era nemmeno in panchina nell’ultimo match del Flamengo ed il tecnico in conferenza stampa ha poi confermato ...

Calciomercato Milan - Leo Duarte ad un passo : il centrale brasiliano del Flamengo ricorda Thiago Silva : Il Milan torna a pescare in Brasile e più precisamente nel Flamengo. Dopo l’arrivo di Paquetà a gennaio, i rossoneri hanno praticamente definito l’acquisto di Leo Duarte, difensore centrale classe ’96. Ulteriori indizi arrivano in tal senso dal fatto che il difensore non si sia allenato con i rossoneri di Rio de Janeiro e molto probabilmente non scenderà in campo contro il Botafogo in campionato, in attesa di vestire ...

Calciomercato Milan News/ Rafael Leao e Duarte a un passo! - ultime notizie - : Calciomercato Milan News, oggi 27 luglio 2019: i rossoneri sono pronti a mettere a segno due colpi importanti, sono infatti vicini Rafael Leao e Leo Duarte.