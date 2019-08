Domenica In | furia di Mara Venier per le critiche social | come sbrocca

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2019), in vacanza con il marito Nicola nell'amatissima Santo Domingo, non perde la verve. La bella conduttrice diin ha postato un video su Instagram dove la si vede ballare e giocare insieme al suo nipotino in un supermercato. Il piccolo Claudio allunga le mani verso la nonna e le t

furia_m : Buona domenica da Santiago ?????? — emozionato presso Santiago di Compostela -