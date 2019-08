Dolunay | trama del 9 agosto | Ferit rischia di essere arrestato a causa di Hakan

Dolunay - trama del 6 agosto : l'Aslan organizza un finto matrimonio per riprendersi Bulut : Tornano le anticipazioni giornaliere di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ riguardanti in particolare ciò che accadrà nella puntata in onda martedì 6 agosto a partire dalle 14,45 su canale 5, dove i fan della serie tv turca assisteranno nuovamente alla lotta tra Ferit e Hakan per la custodia di Bulut. Il giudice infatti, si pronuncerà nuovamente a favore dei coniugi Onder, gettando nello sconforto l’Aslan il quale, esasperato dalla situazione, ...

Dolunay - trama 5 agosto : Demet rapisce Asuman - Nazli e Ferit incontrano Celal : Torna l'appuntamento con le novità su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay) che ogni giorno è seguito da quasi tre milioni di telespettatori sulle reti Mediaset. Le trame delle puntate in onda lunedì 5 agosto su Canale 5 svelano che Demet Kaya organizzerà un piano contro Asuman Piran mentre Nazli e Ferit Aslan ascolteranno la confessione di Celal sulla morte dei genitori di Bulut. Bitter Sweet: riassunto puntata ...

Dolunay trama del 2 agosto : Bulut spaventato per la lite tra Hakan e Demet - chiama Ferit : Sono in arrivo nuovi episodi della soap opera Bitter Sweet-Ingredienti d'amore in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:45. Gli spoiler della puntata numero 40 in onda venerdì 2 agosto riportano che si complicheranno i rapporti tra Hakan e Demet, poiché la donna comincerà a non tollerare più la prepotenza del marito. I coniugi Onder si renderanno protagonisti di una lite alquanto pesante, giacché il losco imprenditore scoprirà che la ...

Dolunay - trama 35° episodio : l'Onder ferito a causa di Demet - Nazli apre il ristorante : La soap opera turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” meglio conosciuta come Dolunay, e trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset, continua ad essere avvincente. Dagli spoiler dell’appuntamento che i telespettatori italiani vedranno il 26 luglio 2019, si evince che dopo la denuncia di Demet, le forze dell’ordine faranno irruzione nel magazzino in cui si troverà Hakan Onder. Quest’ultimo nel bel mezzo dello scontro a fuoco con i poliziotti ...

Dolunay - trama 24 luglio : Alya svela a Deniz che Asuman ha tradito Ferit : Appuntamento con le anticipazioni riguardanti il nuovo episodio di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ in onda mercoledì 24 luglio a partire dalle 14,45 su Canale 5, dove vedremo che come la giovane Nazli riuscirà finalmente ad esaudire il suo sogno, grazie all'aiuto economico ricevuto dal padre. La Piran infatti, ha ricevuto dal genitore, il denaro necessario per l’apertura del nuovo ristorante ed ha firmato in tutta fretta i documenti, pronta ...