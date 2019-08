Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2019) Con una mano si aiutano i territori dove verranno chiuse lee, con l’altra, si gettano le basi per premiare leinquinanti con quello che, senza regole chiare e paletti, rischia di trasformarsi in uno sconto in bolletta, tutto a favore delle fonti fossili. Scelte che, quindi, vanno nella direzione opposta a quella delle dismissioni. Eppure sono queste le due facce dell’articolo 14 del dl, tra quelli approvati “salvo intese” dal Consiglio dei ministri il 6 agosto. Perché se da un lato sono previsti 20all’anno, dal 2020 al 2024, per riqualificare idelleda dismettere, altri 250andranno alle industrie (inquinanti) che rischiano di delocalizzare a causa dell’impatto che il sistema di scambio di quote di emissione di gas serra (Ets, Emission Trading System) ha sui prezzi dell’energia. “Ridare indietro dei ...

TutteLeNotizie : Dl Imprese: 20 milioni per sostegno lavoratori centrali a carbone, ma 250 per aiutare… - fattoquotidiano : Dl Imprese: 20 milioni per sostegno lavoratori centrali a carbone, ma 250 per aiutare aziende inquinanti. Legambien… - Cascavel47 : Dl Imprese: 20 milioni per sostegno lavoratori centrali a carbone, ma 250 per aiutare aziende inquinanti. Legambien… -