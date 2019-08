DJ Cooper | il playmaker che all’antidoping è risultato… incinto

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 8 agosto 2019) Un pasticcio made in NBA su Il Giornale. Accade che ilDJ, prima di sottoporsi all’analisi antidoping, abbia sostituito la sua provetta con quella di un’amica. Il problema, però, è che l’amica era incinta. E così ad essereè risultato lui. Risultato? Smascherato. Squalificato per due anni. Gli è stata negata anche la possibilità di ottenere la cittadinanza bosniaca e dunque di risultare tesserabile con maggiore facilità da squadre europee. Una figuraccia che ha fatto il giro del mondo. Ma non è stato certo il primo ad essere al centro di imbarazzo per aver provato a sottrarsi a esami critici. E neppure a trovarsi a giustificare risultati sballati e assurdi. Nel 1997, all’università di Minnesota, giocatori e allenatori vennero squalificati perché venne fuori che alcune tesine erano in realtà state scritte da un’impiegata. Tra i temi c’erano i ...

