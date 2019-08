Diabolik | ultrà della Lazio ucciso Tre settimane fa il matrimonio della figlia | «Papà

Ucciso in un parco «Diabolik» capo ultrà della Lazio. Il killer era vestito da runner Video : capo degli Irriducibili della Lazio, già coinvolto in diverse indagini per droga e per la vicenda legata alla scalata alla Lazio, è stato colpito alle spalle da un proiettile all’altezza dell’orecchio sinistro. L’esecuzione nella zona del parco degli Acquedotti

Quando Diabolik - l’ultras della Lazio ucciso - disse a Salvini : “devi azzerare i Daspo sui martiri del calcio - i capi ultras” : Oggi i quotidiani ricordano chi era Fabrizio Piscitelli l’ultras della Lazio – gruppo Irriducibili – ucciso ieri a Roma con un colpo alla nuca, Brani tratti da Repubblica e Corriere della Sera. Alto, magro in gioventù, i Ray-Ban a goccia da destra italiana, i giacconi verdi da Mods, su radio e giornali ripeteva (ascoltato): «Siamo fascisti, gli ultimi rimasti». Era soprattutto quello che insieme alla moglie si era intestato il ...

Agguato a Roma : ucciso "Diabolik" - ultrà laziale | Il killer - vestito da runner - gli ha sparato alla spalle : Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolik, è stato colpito alla testa mentre era seduto su una panchina. Nel 2015 fu condannato per concorso in tentata estorsione ai danni di Lotito

Fabrizio Piscitelli è morto : chi era l’ultras Lazio Diabolik e causa morte : Fabrizio Piscitelli è morto: chi era l’ultras Lazio Diabolik e causa morte È morto Fabrizio Piscitelli, storico capo ultrà Lazio noto anche come Diabolik. Con precedenti nel narcotraffico, Piscitelli è stato ucciso da un misterioso killer vestito da runner che gli avrebbe sparato in testa, di spalle, nei pressi del Parco degli Acquedotti. Piscitelli aveva 53 anni ed era noto alla giustizia: proprio al traffico di droga, e più ...

Ucciso Diabolik - ultrà laziale. Il testimone : «Ho visto fuggire il killer» : «L'ho visto scappare. È corso su questa via e ha girato lì. C'era uno che lo aspettava dietro la curva. Ma tanto 'ndò va? E pieno di telecamere, lo trovano. Me...

Roma - morto Diabolik : chi era l'ultrà laziale : Un patrimonio da 2,3 milioni di euro finito sotto sequestro. È il tesoretto che Fabrizio Piscitelli, noto come "Diabolik", lo storico capo ultrà degli Irriducibili della Lazio...

Omicidio Roma - morto Fabrizio Piscitelli capo ultras lazio detto Diabolik : Omicidio nel Parco degli Acquedotti Roma. La vittima e' Fabrizio Piscitelli, detto "Diabolik", ultras della curva Nord del tifo...

Ucciso «Diabolik» capo ultrà della Lazio. Il killer vestito da runner Video : capo degli Irriducibili della Lazio, già coinvolto in diverse indagini per droga e per la vicenda legata alla scalata alla Lazio, è stato colpito alle spalle da un proiettile all’altezza dell’orecchio sinistro. L’esecuzione nella zona del parco degli Acquedotti

Roma - agguato in un parco : ucciso ultras della Lazio noto come 'Diabolik' : Una terribile tragedia si è verificata a Roma, precisamente nel parco degli Acquedotti, dove poco fa si è consumato un agguato in piena regola ai danni di Fabrizio Piscitelli, uomo noto nel mondo del calcio e degli ultras della Lazio. La vittima è stata freddata da un colpo d'arma da fuoco, da distanza ravvicinata. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti: i soccorsi sono giunti nell'immediatezza dei fatti sul posto, ma per il tifoso non c'è ...

Fabrizio Piscitelli ‘Diabolik’ ucciso a Roma : quando l’ex ultras Lazio Toffolo venne gambizzato due volte : L’omicidio di Fabrizio Piscitelli, ucciso con un proiettile in zona Parco degli Acquedotti a Roma, ha lasciato sgomenta la curva Nord della Lazio e in particolare chi, con ‘Diabolik’, aveva fondato nel 1987 gli Irriducibili. Ma nel passato dei biancocelesti le armi sono entrate anche in altre occasioni. Per ben due volte era stato gambizzato prima nel 2007, poi ancora nel 2013 Fabrizio Toffolo, oggi 54enne e che insieme a ...

Fabrizio Piscitelli ‘Diabolik’ ucciso a Roma : ex ultras Lazio Toffolo venne gambizzato due volte : L’omicidio di Fabrizio Piscitelli, ucciso con un proiettile in zona Parco degli Acquedotti a Roma, ha lasciato sgomenta la curva Nord della Lazio e in particolare chi, con ‘Diabolik’, aveva fondato nel 1987 gli Irriducibili. Ma nel passato dei biancocelesti le armi sono entrate anche in altre occasioni. Per ben due volte era stato gambizzato prima nel 2007, poi ancora nel 2013 Fabrizio Toffolo, oggi 54enne e che insieme a ...

Ultras Lazio - Diabolik - ucciso con un colpo alla nuca : È stato ucciso nel pomeriggio a Roma Fabrizio Piscitelli, 53 anni, detto “Diabolik”: molti precedenti per droga, una lunga militanza nella curva Nord del tifo laziale come capo degli Irriducibili. Piscitelli aveva anche tentato di scalare il club, con una campagna di intimidazione nei confronti del presidente Claudio Lotito. Piscitelli è stato ucciso con un colpo alla nuca da un killer che ha sparato a piedi, con il volto coperto, ...

Morto Diabolik - ultrà laziale ucciso in agguato a Roma : colpo di pistola alle spalle in un parco. Indaga anche la Dda : agguato mortale contro Fabrizio Piscitelli, ovvero Diabolik, figura di spicco della curva della Lazio, nel parco degli Acquedotti, a Roma. Sul posto la polizia, intervenuta subito dopo...

Ultras Lazio - Diabolik - ucciso con un colpo alla testa : È stato ucciso nel pomeriggio a Roma Fabrizio Piscitelli, 53 anni, detto “Diabolik”: molti precedenti per droga, una lunga militanza nella curva Nord del tifo laziale come capo degli Irriducibili. Piscitelli aveva anche tentato di scalare il club, con una campagna di intimidazione nei confronti del presidente Claudio Lotito. Piscitelli è stato ucciso con un colpo alla testa da un killer che ha sparato a piedi, con il volto coperto, ...