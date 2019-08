Di Maio: lavoriamo, pagati per il Paese

"Sono tranquillo, stiamo lavorando per il. Ci sono dei colloqui in corso,è una giornata difficile, ma io sono pagato per lavorare per gli italiani". Lo sottolinea il vicepremier Di, uscito da Palazzo Chigi, a dei cronisti lì fuori che lo hanno seguito in un bar nelle vicinanze dov'è andato per prendere un caffè."Sto andando al compleanno di mio fratello", ha fatto sapere ai giornalisti che incalzavano. A chi gli ha chiesto di un'eventuale parlamentarizzazione della crisi Diha replicato: "Non ragiono con i 'se'".(Di giovedì 8 agosto 2019)