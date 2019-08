Di Maio annulla gli appuntamenti Sono ore decisive per il governo

Fonte : affaritaliani

(Di giovedì 8 agosto 2019) Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di, hato gliprevisti per questa mattina a Cavriago e per stasera a Bologna, in Emilia Romagna. Resterà a Roma per impegni istituzionali Segui su affaritaliani.it

Notiziedi_it : Al governo è aria di crisi: Di Maio cancella incontro con i parlamentari. Conte annulla conferenza - Notiziedi_it : Al governo è aria di crisi: Di Maio cancella incontro con i parlamentari. Conte annulla conferenza - Mainzer : Al governo è aria di crisi: Di Maio cancella incontro con i parlamentari. Conte annulla conferenza -