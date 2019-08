Del Piero torna alla Juventus | avrà ruolo di collaboratore nell' Academy di Los Angeles

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 8 agosto 2019) Lain questi anni ha avuto importanti riferimenti sul campo che poi sono rimastia società come dirigenti o collaboratori, una volta appese le scarpe al chiodo. Basti pensare ai vari Pavel Nedved, ex giocatore bianconero e poi diventato vice Presidente della, o al clamoroso ritorno di Gianluigi Buffon, che dopo l'esperienza al Paris Saint Germain, dovrebbe giocare solo una stagione con i bianconeri per poi diventare un dirigente. Stessa sorte probabilmente toccherà a Chiellini quando smetterà di giocare, mentre Barzagli, che inizialmente avrebbe dovuto far parte dello staff tecnico, si sarebbe preso un anno di relax prima di valutare un eventuale nuovo inserimentoa società bianconera. Un altro ex, molto importante per la storia della, è da pochi giorni ufficialmente entratoa società bianconera: parliamo di Alex Del, il quale sarà un ...

