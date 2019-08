Del Piero-Juventus | rinasce l’amore a Los Angeles

Scicli - nasce il Polo Museale Del Carmine : una stanza per Piero Guccione : nasce il Polo Museale del Carmine. In anteprima la stanza Piero Guccione. Incontro in Sovrintendenza a Ragusa

Juventus - Del Piero torna in bianconero : ora è ufficiale -FOTO- : Juventus – Sette anni dopo il doloroso addio Alessandro Del Piero torna alla Juventus. Ad annunciarlo con gioia è stato lo stesso ex capitano bianconero attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. L’ex numero 10, assieme alla moglie Sonia e ai suoi 3 figli, tutti rigorosamente vestiti di bianconero, ha fatto oggi visita alla Juventus Academy di Los […] More

SuperQuark – Sesta puntata Del 7 agosto 2019 – Con Piero Angela – Anticipazioni - temi e servizi. : Estate significa SuperQuark. Sesta puntata, in prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di nove puntate. SuperQuark | Sesta puntata | 7 agosto 2019 Apre la Sesta puntata il documentario della BBC che racconterà il “dietro le quinte” della serie dedicata alle […] L'articolo SuperQuark – Sesta puntata del 7 agosto 2019 – Con Piero ...

Le notizie del giorno – La telecronaca razzista è shock - le pesanti accuse di truffa : Del Piero torna bianconero : Ha del clamoroso l’episodio che si è verificato lo scorso 27 luglio durante l’amichevole Borussia Dortmund-Udinese. In cabina di commento due ex calciatori della Bundesliga, Patrick Owomoyela e Norbert Dickel. Credendo di fare i simpatici, i due hanno iniziato col chiamare i calciatori friulani “itaker”, termine dispregiativo in uso negli anni ’50, finendo con lo storpiare i nomi di Lasagna e Pussetto (diventati Lasagne e Prosecco). Uno ...

SuperQuark - con Piero Angela puntata Del 7 agosto anticipazioni : Il classico dell’estate, SuperQuark si ripresenta per il suo settimo appuntamento di questa stagione mercoledì 7 agosto alle 21,25 su Rai1. Piero Angela come di consueto ci guida davanti alle meraviglie scientifiche e della natura capaci di incollare al teleschermo milioni di telespettatori. SuperQuark, anticipazioni e pinguini Si comincia con il documentario d’apertura che realizzato dalla BBC racconta il “dietro le ...

Juventus - Alessandro Del Piero torna in bianconero : tutti i dettagli : La Juventus continua la preparazione in vista della prossima stagione, i bianconeri si candidano ad essere sempre più protagonisti con l’obiettivo di provare a vincere anche la Champions League. La dirigenza nel frattempo lavora intensamente sul mercato, è stato definito lo scambio tra Cancelo e Danilo mentre adesso è caccia ad un nuovo attaccante da regalare al tecnico Maurizio Sarri. Nel frattempo Alessandro Del Piero torna in ...

SuperQuark – Quinta puntata Del 31 luglio 2019 – Con Piero Angela – Anticipazioni - temi e servizi. : Estate significa SuperQuark. Quinta puntata, in prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di nove puntate. SuperQuark | Quinta puntata | 31 luglio 2019 Apre la Quinta puntata il documentario naturalistico della BBC che giungerà in India, nella riserva di Bandhavgarh, […] L'articolo SuperQuark – Quinta puntata del 31 luglio 2019 – ...

Quelli Della Luna : ultimo appuntamento con Giampiero Mughini su Rete4 : Puntata finale del programma condotto da Giampiero Mughini, che racconterà le vite dei grandi sportivi che hanno fatto la storia.

Modica - ancora nessuna autopsia sul corpo Del medico Piero Iemmolo : Non è stata ancora consegnata ai familiari la salma del chirurgo Modicano Piero Iemmolo, deceduto una settimana fa in ospedale a Catania

Piero Marrazzo rimosso dalla Rai - i dettagli Dello scandalo : "Cosa ha fatto con 15 mila euro" : Poche parole, la tensione è alle stelle. Piero Marrazzo, all'indomani della notizia della sua sospensione in Rai per irregolarità nelle note spesa, dice a Repubblica: "Sono un dipendente, sto aspettando che parli l'azienda, perché spetta all'azienda chiarire". Il suo stipendio è stato congelato. La

Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini - non solo Stasera Italia : le ragioni Dell'odio - perché non si sopportano : Sicuramente si tratta dello scontro televisivo dell'anno, ma altrettanto sicuro guadagna una posizione di assoluto rispetto anche nell'ipotetica graduatoria di tutti gli scontri televisivi mai avvenuti. Si parla della lite furibonda, tra insulti e sediate, tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini a S

Morto Giampiero Pesenti - ai vertici Del mondo imprenditoriale e finanziario italiano : aveva 88 anni : È Morto Giampiero Pesenti, figura ai vertici del mondo imprenditoriale e finanziario italiano. Nato a Milano il 5 maggio 1931, oggi presidente onorario di Italmobiliare, aveva preso le redini...