Dear Esther debutta sui dispositivi mobili

Fonte : gamerbrain

(Di giovedì 8 agosto 2019) The Chinese Room, uno studio di Sumo Digital, è lieto di annunciare che il suo rivoluzionario titoloarriverà suiiOS nel 2019. Fin dal lancio su PC nel 2012 e console nel 2016,ha venduto più di un milione di unità diventando un punto di riferimento nella narrativa interattiva ed emotiva. PC Gamer ha dichiarato “ci fa pensare e riflettere in un modo in cui pochi altri giochi riescono a fare”. Il titolo ha anche conquistato numerosi elogi per la sua musica e grafica, con il The Daily Telegraph che ha sottolineato, “La grafica diè magnifica”, mentre la colonna sonora di Jessica Curry ha ricevuto riconoscimenti e nomination da BAFTA e TIGA, per citare le principali.chiede al giocatore di esplorare le misteriose coste spazzate dal vento e ...