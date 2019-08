De Laurentiis a ESPN | “I costi maggiorati dei calciatori dipendono dall’Inghilterra”

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 8 agosto 2019)ha pubblicato un altro stralcio delle dichiarazioni rilasciate da Aurelio Deda Miami. Il primo ve lo abbiamo sottoposto già questa mattina. Il presidente, stavolta, si è soffermato sula capacità di spesa delle squadre inglesi, ben al di sopra di quella degli altri club. “Il problema deideidipende dall’Inghilterra, perché lì ci sono tanti soldi, molti di più rispetto a Spagna, Italia, Germania e Francia. Se un club ha a disposizione 800 milioni di sterline, non è un problema offrirne 80, 90 o 100 per un solo calciatore. Non c’è lo stesso tipo di competitività tra le società inglesi e quelle di altri Paesi”. Deha poi parlato del prezzo di Kalidou Koulibaly: “Ha una clausola: 150 milioni di euro. In Inghilterra, lo sapete, possono spendere 93 milioni per un calciatore che al Napoli avrei preso per ...

