Dai Queen a Bob Dylan | la musica «diversifica» con il cinema Ecco come

(Di giovedì 8 agosto 2019) In principio fu «Bohemian Rhapsody», biopic su Freddie Mercury che incassò un miliardo, poi arrivò «Rocketman». Le vie di discografici e case di produzione convergono sempre di più. Tra documentari da un milione e colossal da 50 milioni di dollari

