Da vittima di revenge porn ho pensato al suicidio Denunciare è importante

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 8 agosto 2019) Un video privato finito sulle chat di Whatsapp e la serenità e la vita di una coppia sconvolte dalla sua diffusione. Accade a Gubbio, dove le vittime hanno scelto di reagire e di presentare denuncia tramite il loro legale, l’avvocato Tiziana Zeppa Bartoletti. L’esposto, per il momento contro ignoti, sarà presentato proprio nel giorno di entrata in vigore della legge 69/2019 ‘Codice Rosso’ contro il.“Il web non può essere un far west ci sono regole che vanno rispettate, anche perché il virtuale si incontra con il reale e dietro certe situazioni ci sono persone che non possono essere calpestate solo per il gusto di far girare un video o ridere alle spalle di qualcuno”, dice all’Adnkronos l’avvocato Zeppa Bartoletti.La donnadell’episodio ha raccontato all’agenzia di stampa: ...

