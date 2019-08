Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2019) Roma, 8 ago. () – L’Associazione stampa parlamentare “stigmatizza con forza l su presunte dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L’Asp -si legge in un comunicato – esprime grande preoccupazione per la messa a punto di una fake news su un tema così sensibile, in un momento politico tanto delicato, sfruttando ile la professionalità di una testata come l’”. “Esprimiamoai colleghi della testata coinvolta, che assieme ai giornalisti delle altre agenzie di stampa, di giornali, siti web, radio e tv stanno facendo uno sforzo straordinario per assicurare un’informazione accurata e completa. Un bene prezioso, ancor più -conclude la nota dell’Asp- nell’attuale, convulsa fase politica”.L'articolo Da Aspad: “Sfruttato...

MonitoringOur : RT @Adnkronos: Da Asp solidarietà ad Adnkronos: 'Sfruttato prestigio agenzia' - BinaryOptionEU : Da Asp solidarietà ad Adnkronos: 'Sfruttato prestigio agenzia' - Le_Valentinois7 : New post: 'Da Asp solidarietà ad Adnkronos: 'Sfruttato prestigio agenzia' ' -