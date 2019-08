Crisi governo | cosa succede ora? Elezioni | le date utili

Ora è ufficiale - Salvini ha aperto la Crisi di governo Ecco come si è arrivati alla fine dell'alleanza M5S-Lega : Il leader della Lega Matteo Salvini apre ufficialmente la crisi di governo. "Inutile andare avanti a colpi di NO e di litigi, come nelle ultime settimane, gli Italiani hanno bisogno di certezze e di un governo che faccia, non di "Signor No". Non vogliamo poltrone o ministri in... Segui su affaritaliani.it

Governo - è Crisi. Salvini : «Andiamo al voto - la maggioranza non c'è più». Di Maio : italiani presi in giro : «Andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c'è più una maggioranza, come evidente dal voto sulla Tav, e restituiamo velocemente la parola agli elettori». Lo...

E' Crisi di governo - Salvini dopo un'ora con Conte : non c'è più maggioranza - in Aula e poi al voto | Di Maio : la Lega ha preso in giro il Paese | Zingaretti : pronti alla sfida delle elezioni : Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi ma fa sapere di non voler sfiduciare Conte (in quota M5s).

Crisi di governo - Di Maio risponde a Salvini : “Siamo pronti - Lega ha preso in giro Paese” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, replica a Matteo Salvini che ha ufficialmente aperto la Crisi di governo: "Noi siamo pronti, della poltrona non ci interessa nulla e non ci è mai interessato nulla, ma una cosa è certa: quando prendi in giro il Paese e i cittadini prima o poi ti torna contro. Prima o poi ne paghi le conseguenze".Continua a leggere

E' Crisi di governo - Salvini dopo un'ora con Conte : non c'è più maggioranza - prima in Aula e poi al voto | Fonti : fiducia dopo Ferragosto : Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi ma fa sapere di non voler sfiduciare Conte (in quota M5s).

Matteo Salvini apre ufficialmente la Crisi di governo : "La maggioranza non c'è - in aula a sfiduciare Conte" : Ora è ufficiale, si è aperta la crisi di governo. Lo confermano le parole di Matteo Salvini diffuse con una dichiarazione ufficiale: "Inutile andare avanti a colpi di NO e litigi, come nelle ultime settimane, gli Italiani hanno bisogno di certezze e di un governo che faccia, non di Signor No. Non vo

Salvini apre la Crisi di governo : "Non c'è più maggioranza. Restituire parola agli elettori" : Il giorno dopo lo strappo nella maggioranza giallo-verde, il futuro del governo continua a essere incerto. In mattinata il premier Giuseppe Conte ha annullato la conferenza stampa e si è recato al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è ritornato a Roma dalla residenza di Castel Porziano. Diversi esponenti del Movimento 5 stelle in mattinata hanno ribadito la volontà di andare avanti con ...

Governo - è Crisi. Salvini : «Andiamo al voto - la maggioranza non c'è più» : «Andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c'è più una maggioranza, come evidente dal voto sulla Tav, e restituiamo velocemente la parola agli elettori». Lo...

E' Crisi di governo - Salvini : andiamo al voto - non c'è più maggioranza : Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi ma fa sapere di non voler sfiduciare Conte (in quota M5s).

È Crisi di governo - Salvini : «La maggioranza non c’è più - restituiamo la parola agli elettori» : La nota della Lega: «Ogni giorno che passa è un giorno perso». Il presidente del Consiglio è salito al Quirinale. Convocato da Mattarella anche il presidente della Camera Fico

Crisi di governo - cosa può succedere ora (e una stranezza) Il voto e 3 date utili Chi vincerebbe? Il sondaggio : Il pallino, oltre che nelle mani dei partiti, è in quelle del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E se si andasse al voto la doppia veste di Matteo Salvini — ministro dell’Interno e candidato premier della sua coalizione — sarebbe problematica

Ora è ufficiale - Salvini ha aperto la Crisi di governo "Subito in Parlamento - non c’è più una maggioranza" : Il leader della Lega Matteo Salvini apre ufficialmente la crisi di governo. "Inutile andare avanti a colpi di NO e di litigi, come nelle ultime settimane, gli Italiani hanno bisogno di certezze e di un governo che faccia, non di "Signor No". Non vogliamo poltrone o ministri in... Segui su affaritaliani.it

Governo - è Crisi. Salvini : «Andiamo al voto - la maggioranza non c'è più» : «Andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c'è più una maggioranza, come evidente dal voto sulla Tav, e restituiamo velocemente la parola agli elettori». Lo...

Luigi Di Maio accusa Matteo Salvini e apre la Crisi di governo : "Teme la reazione di Silvio Berlusconi" : Aria di crisi, quasi ufficialmente aperta. Alta tensione. Matteo Salvini e Giuseppe Conte hanno tenuto un colloquio lungo un'ora a Palazzo Chigi, al termine del quale il ministro dell'Interno è partito alla volta di Pescara, dove terrà un comizio in serata dal quale si attendono novità sulle sorti d