Crisi di governo | Patuanelli M5s | “Salvini ha tradito fiducia degli italiani | la

Salvini conferma la Crisi di governo : "La maggioranza non c'è più. Andiamo al voto" : Dopo un'ora di colloquio con Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, il leader della Lega Matteo Salvini ha ufficialmente confermato la crisi di governo spiegando che non c'è più maggioranza dopo il voto sul Tav Torino-Lione che ha visto il Movimento 5 Stelle opporsi all'opera fino all'ultimo.Andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c'è più una maggioranza, come evidente dal voto sulla Tav, e restituiamo velocemente la parola agli ...

Crisi di governo - Di Battista contro Salvini : “Spettacolo da vomito - è schiavo sistema” : L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, commenta la Crisi di governo ufficializzata da Matteo Salvini attaccando esplicitamente l'operato del ministro dell'Interno nelle ultime ore: "Spettacolo da vomito di chi si è mascherato da protettore del Popolo ma che è schiavo del sistema”.Continua a leggere

Crisi governo - Zingaretti : ‘Pd pronto alla sfida’. Di Battista : ‘Salvini è uno schiavo del sistema’ : “Siamo pronti alla sfida. Nelle prossime elezioni non si deciderà solo quale governo ma anche del destino della nostra democrazia, della collocazione internazionale del nostro Paese”. Nicola Zingaretti commenta così su Facebook l’apertura della Crisi di governo tra M5s e Lega. “Il Pd chiama a raccolta tutte le forze che intendono fermare idee e personaggi pericolosi – aggiunge il segretario del Partito democratico ...

Crisi di governo - Di Maio risponde a Salvini : “Siamo pronti - Lega ha preso in giro Paese” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, replica a Matteo Salvini che ha ufficialmente aperto la Crisi di governo: "Noi siamo pronti, della poltrona non ci interessa nulla e non ci è mai interessato nulla, ma una cosa è certa: quando prendi in giro il Paese e i cittadini prima o poi ti torna contro. Prima o poi ne paghi le conseguenze".Continua a leggere

