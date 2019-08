Crisi di governo | la Lega alza i toni e invoca nuove elezioni | Unica alternativa è

Crisi di governo - verso il voto : braccio di ferro a Palazzo Chigi. Di Maio nel bunker - incontro Conte-Salvini : Si va al voto? Deciso, o quasi. Presidente della Repubblica permettendo. Matteo Salvini ha atteso che il premier Giuseppe Conte tornasse dal colloquio con Sergio Mattarella per annunciare la fine del governo. Il sito di Repubblica lo dà per certo. Ma gli indizi, ora, sono pesantissimi. Non soltanto

È Crisi di governo - Salvini : «Basta perdere tempo». Nuovo vertice con Conte - Fico e Casellati convocati al Colle : La nota della Lega: «Ogni giorno che passa è un giorno perso». Il presidente del Consiglio è salito al Quirinale. Di Maio ha cancellato gli impegni

Vittorio Feltri sulla Crisi di governo : "Matteo Salvini non è scemo - ecco perché non rompe" : Una nuova giornata convulsa, scandita da incontri e note ufficiali. Prima il faccia a faccia tra il premier Giuseppe Conte e Matteo Salvini, dunque il presidente del Consiglio al Quirinale per un incontro definito "interlocutorio" con Sergio Mattarella. Poi arriva il tempo delle note di partito. Pri

Crisi di governo più vicina? Lega : 'Inutile andare avanti - elezioni unica alternativa' : La Crisi di governo sembra davvero essere più vicina. A confermarlo è un comunicato apparso sui canali social ufficiali della Lega. Una nota che sembra preannunciare una rottura quasi imminente, dopo i continui disaccordi e batibecchi che in questi mesi ci sono stati tra i due vicepremier. Un post che non sembra dare molte chance alla possibilità che l'attuale esecutivo vada avanti. A far rumore è, inoltre, il fatto che si ponga praticamente il ...

Sondaggi elettorali : rischio Crisi di governo - cosa succederebbe se si votasse oggi : La crisi di governo ufficialmente non è stata aperta, ma dal punto di vista politico, senza dubbio, è già avviata. E l’ipotesi di un voto anticipato non è più così lontana. Motivo per cui è particolarmente interessante sapere, attraverso i Sondaggi, cosa potrebbe accadere se si andasse alle urne oggi. La rilevazione di Ipsos riportata dal Corriere della Sera evidenzia il successo della Lega, sempre in crescita, e la possibile affermazione ...

Crisi di governo : Di Maio “vediamo chi vuole andare avanti” : Crisi di governo: Di Maio “vediamo chi vuole andare avanti” Ormai sembra una questione puramente formale. Non è il “se”, ma il “quando” si produrrà la Crisi di governo. Lega e Movimento 5 Stelle preparano la rottura della tregua. È la Lega di Salvini, in particolare, a calcare la mano. Il carroccio, forte dei sondaggi che lo vedono nettamente favorito per una vittoria in coalizione con le altre forze di centrodestra, ...

Crisi di governo - Salvini ha deciso : elezioni anticipate - basta perdere tempo : La nota della Lega spazza via le ipotesi e le interpretazioni seguite al comizio di mercoledì sera a Sabaudia: «Ogni giorno che passa è un giorno perso». Di Maio cancella tutti gli impegni per provare a evitare la Crisi

Crisi di Governo. Salvini vuole ritirare i Ministri : elezioni subito : Questa volta è finita? La Crisi di Governo è imminente. Anche Matteo Salvini vuole staccare la spina. “No a un

Governo ultime notizie : Salvini “qualcosa si è rotto” - Crisi in vista? : Governo ultime notizie: Salvini “qualcosa si è rotto”, crisi in vista? Non c’è stato il colpo di scena sul chiudere delle attività parlamentari. Si è votato per le mozioni sulla tav, con il Movimento 5 Stelle che ha interpretato il ruolo di opposizione insieme al gruppo (minoritario) di Liberi e Uguali. Carlo Calenda (PD) aveva proposto di abbandonare l’aula per evitare di regalare voti alla Lega e mantenere in vita il ...

Crisi - Sergio Mattarella pensa al governo tecnico? Due indizi - da Lega e M5s : Al Quirinale si ragiona davvero su un governo tecnico? Possibile, probabile, quantomeno se due indizi fanno una prova. Il primo indizio, precedente l'incontro tra Giuseppe Conte e Sergio Mattarella, ovvero una nota in cui il M5s ha fatto sapere di ritenere, in caso di Crisi, un eventuale governo tec

Governo - Conte per un'ora al QuirinaleFonti : colloquio informativo - niente Crisi : Il presidente del Consiglio GiuseppeConte si è recato al Quirinale per un colloquio con ilpresidente della Repubblica. Al suo ritorno a Palazzo Chigi non ha rilasciato commenti

Crisi di governo? Conte al Quirinale : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha lasciato intorno all’ora di pranzo Palazzo Chigi per recarsi al Quirinale dal Presidente della Repubblica. Al termine del breve colloquio con il Sergio Mattarella, il premier non ha rilasciato dichiarazioni e ai giornalisti che lo incalzavano ha risposto solo con un "buongiorno e buon lavoro". Aria di Crisi nel governo? Secondo Tgcom24 per il momento no: il vertice è stato meramente informativo: ...

Governo in Crisi - Conte da Mattarella. Fonti M5S : follia se torna governo tecnico : Ore convulse dentro al governo dopo la spaccatura sulla Tav. Il vicepremier Di Maio incontra i capigruppo 5 Stelle mentre il premier Conte vede per un'ora il presidente Mattarella al Quirinale. Fonti pentastellate mettono in guardia da ogni accelerazione: «Chiunque oggi aprisse una crisi di governo, l'8 agosto, si assumerebbe la responsabilità di riportare in Italia un governo tecnico. Sarebbe folle»

