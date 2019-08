Crisi di governo | Conte al Quirinale Di Maio annulla tutti gli appuntamenti

Governo : Rotondi - ‘in caso di Crisi Fi sia autonoma da Salvini’ : Roma, 8 ago. (AdnKronos) – “In caso di crisi penso che Fi debba assumere una iniziativa autonoma da Salvini. Ne ho parlato questa notte alla presidente Gelmini e sono certo della sua capacità di fare sintesi in una situazione che richiede grande senso di responsabilità. Ho scelto di affidare queste valutazioni alla presidente Gelmini perché nelle ore concitate non servono canti solitari”. Lo afferma Gianfranco Rotondi, ...

Crisi DI GOVERNO?/ Lao Xi : Salvini spalle al muro - elezioni o perde la Lega e i voti : Con la vittoria sulla Tav Salvini ha sbaragliato Di Maio e Conte, occupando il centro della scacchiera cinese. Ma senza le urne il paese rimarrà nel guado

Crisi di governo - Di Maio annulla tutti gli appuntamenti e va a palazzo Chigi : Il ministro Luigi Di Maio non parteciperà all'incontro di Cavriago in programma questa mattina per impegni istituzionali. I venti di Crisi mutano anche l'agenda di Salvini

Perché si riparla di una Crisi di governo : Nella foto, in alto da sinistra Luigi Di Maio, Riccardo Fraccaro, Danilo Toninelli. In basso Stefano Buffagni (foto Roberto Monaldo / LaPresse) Ci risiamo: i rapporti tra Lega e Movimento 5 stelle, le due forze di governo, hanno raggiunto un nuovo punto più basso, e gli analisti sono tornati a parlare di una crisi di governo, l’ennesima da quando l’esecutivo gialloverde è entrato in carica il 1° giugno del 2018. Il 7 agosto il Senato ...

Crisi al Governo : cosa succede fra Salvini - Conte e Di Maio? : L’ultima spallata, quella della spaccatura, arriva con un voto il cui esito era scontato quello sulla mozione dei cinquestelle contro la Tav, bocciata dal resto della maggioranza, oltre che da gran parte dell’opposizione che invece ha votato compatta quelle a favore dell’Alta Velocità Torino Lione. È il momento della resa dei conti e Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, va a Palazzo Chigi a colloquio con il presidente del ...

Borse positive. L’aria di Crisi di Governo riporta spread sopra 200 : Il differenziale di rendimento con i titoli tedeschi torna ad allargarsi con il rendimento del decennale che supera l'1,5%

Le mozioni Tav mettono in Crisi il governoSalvini : è evidente - qualcosa si è rotto |Lega - nel mirino Trenta - Toninelli e Costa : Pd e FI chiedono a Conte di salire al Quirinale. Il premier annulla la conferenza stampa prevista oggi. Il leader della Lega a colloquio con Conte chiede un profondo rimpasto e un cambio di rotta in economia

Crisi di governo in vista? Ecco cosa succede se si va al voto anticipato e a quali partiti conviene : Il suo modo di fare, che infastidisce molti, evidentemente funziona, e alla grande", ha detto il sondaggista Renato Mannheimer al ilsussidiario.net. Ma cosa succederebbe se la tensione di questi ...

Crisi di governo - Matteo Salvini pone le condizioni per andare avanti : flat tax e autonomia : In queste ore convulse, Matteo Salvini è stato Palazzo Chigi con il premier Conte e l'altro vicepremier Luigi Di Maio. Salvini, che da indiscrezione chiede la testa di tre ministri, ha annullato la tappa del beach tour di questo pomeriggio. I nomi, da quanto si apprende, sarebbero quelli di cui si è

Tav - aria di Crisi nel governo. Pd e Fi : Conte vada al Quirinale : Nel Carroccio c'è un «clima non di vacanza, ma di mobilitazione», in attesa di una presa di posizione del leader e vicepremier Matteo Salvini, che potrebbe arrivare in serata a Sabaudia. Luigi Di Maio potrebbe invece dire la sua all'assemblea congiunta dei parlamentari pentastellati convocata alle 21

Tav - governo diviso in Senato. Zingaretti : “Conte salga al Quirinale e riferisca sulla Crisi” : Maggioranza spaccata sulla Torino-Lione, con la Lega che ha votato insieme al Pd per realizzare la nuova linea dell’Alta...