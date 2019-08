Crisi di governo - Conte a Salvini : “Il mio non è stato esecutivo dei ‘no’ - noi non eravamo in spiaggia” : “Confido che il passaggio parlamentare contribuirà a fare piena chiarezza sulle scelte compiute e sulle responsabilità che ne derivano“. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Palazzo Chigi. “In Parlamento a tutti gli italiani dovremo dire la verità e non potremo nasconderci dietro dichiarazioni retoriche e slogan mediatici”. L'articolo Crisi di governo, Conte a Salvini: “Il mio non è stato ...

E' Crisi di governo - Salvini : "Non c'è più una maggioranza - al voto | Conte : "Andrò in Parlamento - la Lega vuole capitalizzare il consenso" : Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi ma fa sapere di non voler sfiduciare Conte (in quota M5s).

Crisi - Conte : “Salvini mi ha detto di volere il voto per capitalizzare il consenso. Ora spieghi agli italiani. Il governo non era in spiaggia : “Ieri e questo pomeriggio è venuto a parlarmi Salvini il quale mi ha anticipato l’intenzione di interrompere questa esperienza di governo e di andare a votare per capitalizzare il consenso di cui la Lega gode attualmente”. Lo dichiara il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. “Spetterà a Salvini – ha proseguito il capo del governo – nella sua veste di senatore, spiegare al Paese e giustificare agli ...

Crisi di governo - Conte accusa Salvini : “Va al voto per capitalizzare il suo consenso” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha convocato i giornalisti per parlare della situazione del governo dopo l'apertura della Crisi ufficializzata dal leader leghista, Matteo Salvini, che ha rotto l'alleanza tra il Carroccio e il Movimento 5 Stelle, aprendo così ufficialmente la Crisi dell'esecutivo.Continua a leggere

Conte : Salvini spiegherà motivi Crisi : 23.00 "Ieri e questo pomeriggio è venuto a parlarmi Salvini il quale mi ha anticipato l'intenzione di interrompere questa esperienza di governo e di andare a votare per capitalizzare il consenso di cui la Lega gode attualmente". Lo ha detto il premier Conte a Palazzo Chigi. "Ho già chiarito a Salvini che farò in modo che questa crisi" sia la più trasparente della storia."Questo passaggio istituzionale dovrà svolgersi davanti ai parlamentari", ...

Crisi di governo - Conte : “Salvini va al voto per capitalizzare il suo consenso” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha convocato i giornalisti per parlare della situazione del governo dopo l'apertura della Crisi ufficializzata dal leader leghista, Matteo Salvini, che ha rotto l'alleanza tra il Carroccio e il Movimento 5 Stelle, aprendo così ufficialmente la Crisi dell'esecutivo.Continua a leggere

Crisi di Governo - possibili elezioni nella seconda metà di ottobre. Il premier Conte atteso in Parlamento entro il 20 agosto : Il 13, il 20 o il 27 ottobre. Sono le tre date possibili per nuove elezioni politiche. Dopo lo strappo di Matteo Salvini, ora la palla passa a Giuseppe Conte. Il premier ha due opzioni: dimettersi subito, come auspicato dal leader leghista, oppure andare in Parlamento per verificare il sostegno delle Camere. Anche in questa seconda opzione, il dibattito e il voto sull’Esecutivo potrebbero tenersi già nella settimana di Ferragosto, o al ...

Giuseppe Conte - il "no" a Matteo Salvini che ha convinto il leghista ad aprire la Crisi di governo : crisi di governo aperta. Lo ha confermato al termine dell'ennesima giornata convulsa Matteo Salvini: "La maggioranza non c'è più, il Parlamento ne prenda atto". Atteso, dunque, il voto in aula che sancirà la fine del governo gialloverde. Poi, voto anticipato a ottobre o una nuova maggioranza (ipotes

E' Crisi di governo - Salvini dopo un'ora con Conte : non c'è più maggioranza - in Aula e poi al voto | Di Maio : la Lega ha preso in giro il Paese | Zingaretti : pronti alla sfida delle elezioni : Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi ma fa sapere di non voler sfiduciare Conte (in quota M5s).

E' Crisi di governo - Salvini dopo un'ora con Conte : non c'è più maggioranza - prima in Aula e poi al voto | Fonti : fiducia dopo Ferragosto : Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi ma fa sapere di non voler sfiduciare Conte (in quota M5s).

Matteo Salvini apre ufficialmente la Crisi di governo : "La maggioranza non c'è - in aula a sfiduciare Conte" : Ora è ufficiale, si è aperta la crisi di governo. Lo confermano le parole di Matteo Salvini diffuse con una dichiarazione ufficiale: "Inutile andare avanti a colpi di NO e litigi, come nelle ultime settimane, gli Italiani hanno bisogno di certezze e di un governo che faccia, non di Signor No. Non vo

Crisi governo - vertice Conte-Salvini terminato DIRETTA ?Lega : no rimpasto - voto unica strada : «Nessun rimpasto, l'unica alternativa sono le elezioni». La Lega, con una nota ufficiale, nega l'ipotesi di un rimescolamento dei ministri per proseguire con il governo...

È Crisi di governo - Salvini : «Basta perdere tempo». Nuovo vertice con Conte - Fico convocato al Colle : La nota della Lega: «Ogni giorno che passa è un giorno perso». Il presidente del Consiglio è salito al Quirinale. Di Maio ha cancellato gli impegni

Crisi governo - vertice Conte-Salvini terminato DIRETTA ?Lega : no rimpasto - voto unica strada : «Nessun rimpasto, l'unica alternativa sono le elezioni». La Lega, con una nota ufficiale, nega l'ipotesi di un rimescolamento dei ministri per proseguire con il governo...