Crash Team Racing Nitro-Fueled | le microtransazioni sono ora disponibili

Crash Team Racing Nitro-Fueled annuncia “Back N. Time” nel prossimo Grand Prix! : Il 2 agosto, Crash Team Racing Nitro-Fueled torna alla preistoria con l’uscita della seconda stagione gratuita di Grand Prix: Back N. Time. Sembra che Cortex abbia tenuto premuto il pulsante riavvolgi un po’ troppo a lungo, creando le versioni baby di Crash e Coco, due nuovi personaggi apparsi nel Pit Stop questa stagione! Ma non lasciatevi ingannare dai ciucci, Back-N. Time di Grand Prix dà anche la possibilità di sbloccare nel Pit Stop il kart ...

Microtransazioni confermate in Crash Team Racing Nitro-Fueled : come cambierà il gioco? : Le corse di Crash Team Racing Nitro-Fueled continuano a regalare emozioni agli amanti dei Racing game di stampo arcade su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Vuoi perché i gamer più grandicelli ricordano con incredibile entusiasmo le partite sul finire degli anni '90 con il titolo originale su PSX, vuoi perché quelli più giovani sono sedotti dal richiamo di una produzione cult, ora finalmente tirata a lucido per le piattaforme ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled riceverà questa settimana un nuovo tracciato a tema dinosauri e le microtransazioni : Crash Team Racing: Nitro-Fueled, l'apprezzato remake di Beenox del famoso gioco di Naughty Dog, riceverà questa settimana una nuovissima pista a tema dinosauri, nell'ambito dell'evento Back N. Time Grand Prix. Inoltre, Activision sta anche per introdurre le microtransazioni.Back N. Time è un nuovo evento Grand Prix a tempo limitato e arriverà su Switch, PlayStation 4 e Xbox One questo venerdì 2 agosto, e sarà disponibile fino al 25 ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled domina la classifica italiana di vendite settimanali ed è il terzo gioco più venduto del 2019 : Nuova settimana e nuova occhiata alle classifiche di vendita italiane e in particolare al periodo che va dal 15 al 21 luglio grazie ai dati forniti da B2Boost nell'ambito del progetto GSD (Game Sales Data) promosso dalla federazione europea ISFE.La week 29 è dominata dall'ottimo Crash Team Racing Nitro-Fueled, il ritorno del Racing game dedicato all'amatissimo peramele che riesce a superare l'immortale e agguerritissimo GTA V che si piazza al ...

Continua il dominio di Crash Team Racing Nitro-Fueled nella classifica software italiana : Crash Team Racing Nitro-Fueled sta davvero piacendo ai giocatori italiani, stando alle ultime classifiche software. Il remake dell'amato CTR di Beenox si ritrova in prima posizione per la quarta settimana di fila.A chiudere il podio troviamo Super Mario Maker 2 per Switch e il solito GTA 5 di Rockstar, che proprio non ne vuole sapere di abbandonare le zone alte della classifica.F1 2019 esce dalla top 3 e ora è in quarta posizione, mente Call of ...

Migliorati i caricamenti di Crash Team Racing Nitro-Fueled su Nintendo Switch : Crash Team Racing Nitro-Fueled si è aggiornato su Nintendo Switch e se i possessori della console ibrida prima lamentavano dei tempi di caricamento eccessivamente lunghi, ora la situazione sembra essere cambiata decisamente in positivo.Il Team di sviluppo è infatti intervenuto sul problema con un aggiornamento, ovvero la nuova patch 1.0.5, la quale sfrutta la Boost Mode di Switch per accorciare sensibilmente i tempi di caricamento.Come possiamo ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled ancora in testa nella classifica software italiana : A quanto pare Crash Team Racing Nitro-Fueled, il remake del celebre CTR ad opera di Beenox, ha fatto letteralmente breccia nel cuore dei giocatori italiani. Per la terza settimana consecutiva il gioco si ritrova in testa nella classifica settimanale italiana.In seconda posizione troviamo Super Mario Maker 2 per Switch, mentre in terza F1 2019 di Codemasters.Stabile in quarta posizione c'è l'inossidabile GTA 5 di Rockstar, mentre FIFA 19 è ...

Crash Team Racing : Switch riceve un altro meraviglioso gioco di kart - analisi comparativa : L'aspetto migliore del porting per Switch di Crash Team Racing Nitro-Fueled è che spesso ci si dimentica di stare giocando su una portatile. La versione per l'ibrida di Nintendo, infatti, si pone come una seria contendente al trono della migliore edizione disponibile per questo remake: si tratta dello stesso gioco di kart a 30fps con tutti i tracciati inclusi (proprio come su PS4 e Xbox One) ma con la possibilità esclusiva di giocare anche in ...

Il tema dinamico di Crash Team Racing Nitro-Fueled è disponibile gratuitamente su PS4 : A chi non piace un tema dinamico per PlayStation 4, per giunta gratuito? Ultimamente ne sono stati pubblicati diversi e Crash Team Racing Nitro-Fueled è il nuovo gioco che riceve un tema di questo tipo, segnala Pushsquare. Il nuovo tema dinamico, chiamato "The Race Is On", è disponibile per il download sia in Nord America che in Europa.Il tema riproduce la musica dell'apprezzato remake di Beenox e mostra una versione animata della key art del ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled mantiene la prima posizione nella classifica software italiana : A quanto pare i giocatori italiani stanno apprezzando parecchio Crash Team Racing Nitro-Fueled. Il remake del famoso CTR ad opera di Beenox si trova in prima posizione nella classifica italiana per la seconda settimana di fila.Il podio viene chiuso da due nuove uscite, ovvero F1 2019 e Super Mario Maker 2.L'inossidabile GTA 5 scivola dalla seconda posizione alla quarta, mentre FIFA 19, fuori dalla top 10 la settimana scorsa, torna in decima ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled : i dataminer scoprono i possibili nuovi personaggi in arrivo : Crash Team Racing Nitro-Fueled ha ricevuto un nuovo aggiornamento questa settimana e i dataminer si sono subito messi in moto per scoprire eventuali novità nascoste nei file. Ebbene, come segnala Nintendoeverything, sarebbero emersi riferimenti a nuovi personaggi.Ecco la lista completa dei possibili personaggi:Leggi altro...