Conte sale al Quirinale : colloquio con Mattarella sullo stato della maggioranza : Conte al Quirinale. Il presidente del Consiglio ha lasciato Palazzo Chigi per recarsi al Colle per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Conte sale al Quirinale per un colloquio con Mattarella : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha lasciato Palazzo Chigi, si apprende da fonti parlamentari, per recarsi al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Salerno - rissa in spiaggia per un uomo Conteso tra ex moglie e attuale compagna : Le due donne si sono picchiate selvaggiamente e inutili sono stati i tentativi dei presenti di dividerle. A quel punto si è reso necessario l’intervento della polizia. Un uomo conteso ha scatenato una violenta rissa su una spiaggia di Salerno, tra Mercatello e Pastena. A darsele di santa ragione, davanti ad un nutrito gruppo di turisti, l’ex moglie e l’attuale compagna, che quando si sono incontrate hanno cominciato prima a ...