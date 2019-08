Conte al Quirinale | un’ora di colloquio con Mattarella

Conte al Quirinale - colloquio di un'ora con il Presidente Mattarella : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è rientrato a piedi a Palazzo Chigi dopo circa un'ora di colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il premier, che si...

Governo - Conte al Quirinale per un’ora. Di Maio annulla tutti gli appuntamenti : Il premier al Colle per un colloquio di un’ora con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Il ministro Luigi Di Maio annulla gli impegni istituzionali. Fonti 5 Stelle: «Chi aprisse oggi una crisi riporterebbe un Governo tecnico in Italia: sarebbe folle»

Conte al Quirinale da Mattarella : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha lasciato Palazzo Chigi, si apprende da fonti parlamentari, per recarsi al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Ieri il premier aveva tenuto un confronto con il vicepremier Matteo Salvini a Palazzo Chigi. L’incontro, al quale non ha partecipato Di Maio, era avvenuto poche ore dopo la sconfitta del M5s sulle mozioni Tav al Senato

Governo in crisi - Conte al Quirinale. Di Maio vede i capigruppo M5S : Archiviare l'Esecutivo Conte con una crisi, spiega il leader M5S su Facebook, bloccherebbe la riforma per il taglio dei parlamentari (l'ultimo voto parlamentare sulla riforma è in programma alla Camera il 9 settembre), e vorrebbe dire «non voler cambiare nulla»

