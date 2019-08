Conte al Quirinale | crisi rinviata

Governo - Conte al Quirinale. Lega : «No a rimpasti - l’unica alternativa a questo governo è il voto» : Il premier al Colle per un colloquio di un’ora con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Il ministro Luigi Di Maio annulla gli impegni istituzionali. Fonti 5 Stelle: «Chi aprisse oggi una crisi riporterebbe un governo tecnico in Italia: sarebbe folle»

Governo in crisi - Conte al Quirinale da Mattarella. Di Maio vede i capigruppo M5S : Ore convulse dentro al Governo dopo la spaccatura sulla Tav. Il vicepremier Di Maio incontra i capigruppo 5 Stelle mentre il premier Conte è salito al Quirinale dal presidente Mattarella

Governo - Conte al Quirinale per un’ora. Di Maio annulla tutti gli appuntamenti : Il premier al Colle per un colloquio di un’ora con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Il ministro Luigi Di Maio annulla gli impegni istituzionali. Fonti 5 Stelle: «Chi aprisse oggi una crisi riporterebbe un Governo tecnico in Italia: sarebbe folle»

Conte al Quirinale da Mattarella : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha lasciato Palazzo Chigi, si apprende da fonti parlamentari, per recarsi al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Ieri il premier aveva tenuto un confronto con il vicepremier Matteo Salvini a Palazzo Chigi. L’incontro, al quale non ha partecipato Di Maio, era avvenuto poche ore dopo la sconfitta del M5s sulle mozioni Tav al Senato