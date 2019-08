Con il voto anticipato si apre lo scenario dell' esercizio provvisorio

E' crisi di governo - Salvini dopo un'ora Con Conte : non c'è più maggioranza - in Aula e poi al voto | Di Maio : la Lega ha preso in giro il Paese | Zingaretti : pronti alla sfida delle elezioni : Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi ma fa sapere di non voler sfiduciare Conte (in quota M5s).

Crisi di governo - verso il voto : braccio di ferro a Palazzo Chigi. Di Maio nel bunker - inContro Conte-Salvini : Si va al voto? Deciso, o quasi. Presidente della Repubblica permettendo. Matteo Salvini ha atteso che il premier Giuseppe Conte tornasse dal colloquio con Sergio Mattarella per annunciare la fine del governo. Il sito di Repubblica lo dà per certo. Ma gli indizi, ora, sono pesantissimi. Non soltanto

Governo - Conte al Quirinale. Lega : «No a rimpasti - l’unica alternativa a questo governo è il voto» : Il premier al Colle per un colloquio di un’ora con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Il ministro Luigi Di Maio annulla gli impegni istituzionali. Fonti 5 Stelle: «Chi aprisse oggi una crisi riporterebbe un governo tecnico in Italia: sarebbe folle»

Salvini : "Qualcosa si è rotto Con Conte e Di Maio". Fonti Lega ipotizzano voto a ottobre : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ieri sera, dal palco di Sabaudia, non ha nascosto che nel governo Lega-M5S c'è aria di crisi, infatti, pur affermando che non gli uscirà "mai una parola negativa su Di Maio o Conte, ha anche ammesso che "qualcosa si è rotto negli ultimi mesi".Ieri Salvini ha parlato con Conte a Palazzo Chigi, ma non si sa ancora di cosa. C'è chi ipotizza che abbia chiesto dei ministeri, in ...