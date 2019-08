Clima | passare alla dieta vegetariana riduce il consumo del suolo | l’uso di fertilizzanti

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2019) Preferire unaad una tradizionale carnivora può ridurre del 35-50% ildi terre coltivate oggi sempre più ‘occupate’ dall’allevamento intensivo per la produzione di carne. È il risultato di uno studio del Bard College (New York) pubblicato su ‘Scientific Reports‘ che suggerisce anche come questa scelta potrebbe ridurre l’uso diazotati e le emissioni di gas serra, anche se dall’altra parte incrementerebbe l’uso di acqua per scopi alimentari. La sostituzione della carne con alternative vegetali è stata stimata “in circa 29 milioni di ettari di terreni coltivati salvati ogni anno, 3 miliardi di chilogrammi di fertilizzante azotato e 280 miliardi di kg di biossido di carbonio in meno immesso nell’atmosfera degli Usa ogni anno“. I ricercatori hanno usato un modello computerizzato per ...

