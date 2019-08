Ciclismo | Giro di Polonia 2019 sesta tappa | Vingegaard alla prima da professionista si

Ciclismo - Giro di Polonia 2019 : la Lotto-Soudal sarà al via della quarta tappe in omaggio a Bjorg Lambrecht : “In omaggio a Bjorg, la Lotto-Soudal prenderà oggi il via della quarta tappa neutralizzata del Giro di Polonia“. Breve ma sentito il messaggio “social” della Lotto-Soudal, compagine dello sfortunato corridore belga Bjorg Lambrecht, giovane promessa del Ciclismo internazionale, scomparso ieri per una brutta caduta nel corso del Giro di Polonia 2019. In mattinata è arrivata la notizia della neutralizzazione della quarta ...

Ciclismo - Giro di Polonia 2019 : quarta tappa neutralizzata dopo la tragedia di Bjorg Lambrecht : Era lecito aspettarselo e la notizia ha i crismi dell’ufficialità. La quarta tappa del Giro di Polonia 2019 è stata neutralizzata. La decisione del comitato organizzatore della corsa polacca, presa in accordo con la giuria, le squadre e i ciclisti, era quella che tutti si attendevano dopo la sfortunata scomparsa del giovane belga Bjorg Lambrecht, causata da una brutta caduta. Come rivelato dal sito ufficiale, i corridori prenderanno ...

Ciclismo - tragedia al Giro di Polonia : morto il ciclista belga Bjorg Lambrecht : Il ventiduenne corridore belga della Lotto-Soudal, dopo una rovinosa caduta in un burrone durante la terza tappa del Giro di Polonia, è stato traportato d'urgenza in ospedale dove è morto pochi minuti dopo. A dare la triste notizia è stato un comunicato ufficiale della sua squadra: "La più grande tragedia possibile. Riposa in pace Bjorg".Continua a leggere

Ciclismo - tragedia al Giro di Polonia : Bjorg Lambrecht è deceduto in ospedale : Il mondo del Ciclismo è scosso in questi minuti dalla terribile notizia della morte di Bjorg Lambrecht. Il giovane corridore della Lotto Soudal è deceduto in sala operatoria all’ospedale di Rybnik. Il 22enne di Gand è stato vittima di una brutta caduta dopo cinquanta chilometri ed è stato subito soccorso dalla vettura del medico di gara. La situazione è apparsa molto grave (rianimato d’emergenza) ed è stato necessario ...

Ciclismo - Giro di Polonia 2019 : vittoria e volata discutibile per Jakobsen. Tanta paura per la caduta di Lambrecht : volata di prepotenza, in tutti i sensi, per il campione olandese Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step), che fa sua la terza tappa del Giro di Polonia. Il ventiduenne ha battuto sul traguardo di Zabrze l’attuale leader della classifica generale, il tedesco Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) e l’altro orange Danny Van Poppel (Jumbo-Visma). Nono Andrea Peron (Novo Nordisk). Jakobsen però, era rimasto un po’ chiuso nello sprint ...

Ciclismo - Giro di Polonia 2019 : brutta caduta Bjorg Lambrecht. Il belga rianimato d’emergenza : La terza tappa del Giro di Polonia 2019 si è aperta con una bruttissima notizia. Tanta paura per Bjorg Lambrecht, protagonista di una brutta caduta dopo cinquanta chilometri. Il corridore belga della Lotto Soudal è stato immediatamente soccorso, ma è stata necessaria una rianimazione d’emergenza. Lambrecht è rimasto a lungo disteso al suolo e la situazione è sembrata subito molto grave. Il 22enne di Gand è stato trasportato da un elicottero in ...

Ciclismo - Giro di Polonia 2019 : vince a sorpresa Mezgec! Battuti Gaviria e Ackermann. Non cambia nulla in classifica generale : Lo sloveno Luka Mezgec (Mitchelton Scott) vince a sorpresa la seconda tappa dell’edizione 2019 del Giro di Polonia. Un finale pirotecnico che premia il velocista della Mitchelton Scott e vede ancora una volta battuto il colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates). Finisce terzo, ma mantiene la testa della classifica il tedesco Pascal Ackermann (Bora Hansgrohe), a cui non riesce la doppietta dopo la vittoria di ieri. Il migliore degli ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali in vacanza poi il Giro di Germania. Il programma dello Squalo e l’ufficialità con la Trek-Segafredo : Vincenzo Nibali sta preparando le valigie per andare in vacanza, lo Squalo non vede l’ora di tuffarsi in mare insieme alla sua famiglia ma prima di godersi un po’ di meritato relax parteciperà a due circuiti, tradizionali kermesse che fanno seguito al Tour de France. Il siciliano, capace di vincere la tappa con arrivo a Val Thorens dopo una fuga da lontano, sarà protagonista tra Olanda e Austria nelle giornate di oggi e di domani: ...

Ciclismo - Giro d’Italia e Tour de France sono alle spalle : ecco quali saranno i prossimi impegni di Vincenzo Nibali : Archiviati i due grandi giri, lo Squalo si prepara adesso per il finale di stagione dove l’appuntamento più importante sarà il Lombardia Un piccolo periodo di riposo e poi si ricomincia, con l’obiettivo di chiudere in crescendo la stagione. Vincenzo Nibali esce dal Tour de France stanco ma, leggermente felice, per essere riuscito a lasciare il segno nella tappa di Val Thorens. AFP/LaPresse Un acuto importante per lo Squalo, che ...

Dal Gavia del Giro d’Italia al Cormet de Roselend del Tour de France - il clima pazzo stravolge il grande Ciclismo : Il grande ciclismo paga carissimo il prezzo dei cambiamenti climatici e del clima “impazzito”: non era mai successo nella storia che una tappa del Tour de France fosse neutralizzata e non assegnata, il primato rimarrà all’edizione del 2019 per un violento temporale che ha colpito la Val-d’Isère provocando frane e grandinate sul tracciato. Uno scenario disastroso che ha costretto gli organizzatori a tagliare anche l’ultima ...

Ciclismo - Giro della Valle d’Aosta : vince Ries a Champoluc - Vansevenant nuova maglia gialla! Si muove Bagioli : Uno scatto secco a cinque chilometri dall’arrivo premia il lussemburghese Michel Ries (Kometa) che si aggiudica la terza tappa del 56esimo Giro della Valle d’Aosta con arrivo a Champoluc. Sorpresa una folta concorrenza, otto uomini, che era uscita indenne dalle tante salite di oggi. Cambio anche ai piani altissimi della classifica generale, con il francese Jeremy Bellicaud che accusa le due giornate consecutive in fuga e sprofonda ...

Ciclismo - Giro della Valle d’Aosta 2019 : in gara il futuro delle corse a tappe. Augusto Rubio il favorito - l’Italia sogna con Andrea Bagioli e Samuele Battistella : La vittoria al Giro della Valle d’Aosta è una di quelle situazioni che ti segna, che ti mette i fari addosso per un futuro da corse a tappe e che a tutti gli effetti ti etichetta come un predestinato. Non sarà da meno il 56° Giro Ciclistico Internazionale della Valle d’Aosta, che prende il via domani da Aosta e che fino a domenica impegnerà i campioni del futuro, con sei giorni di gare impegnative pronte ad incoronare il re delle ...

Ciclismo - Giro Valle d’Aosta 2019 : il percorso e le tappe ai raggi X : Sei frazioni tra Valle d’Aosta, Francia e Svizzera per decidere il re delle Alpi nella categoria Under 23. Divertente, duro e selettivo ecco come si presenta il percorso della 56esima edizione del Giro della Valle d’Aosta, tappa fissa per tutti gli aspiranti professionisti che vede nel suo albo d’oro fior di campioni. IL percorso E LE tappe DEL Giro DELLA Valle D’AOSTA 2019 Prologo Tutto ha inizio con un crono prologo di ...

Ciclismo - 34^ Giro del Medio Brenta : Simone Ravanelli trionfa in solitaria e cala il poker : Il bresciano Simone Ravanelli non si ferma più, suo anche il 34^ Giro del Medio Brenta. Condizione di forma esaltante per l’alfiere della Biesse Carrera, che infila uno splendido filotto, dopo le due vittorie al Giro del Veneto e alla Pessano-Roncola. Il lombardo è stato autore di una prova maiuscola sul tradizionale tracciato nella vallata del Brenta che gli ha consentito di giungere in solitaria sul traguardo gremito di pubblico. Nulla ...