Ciclismo femminile | cronometro Under 23 Europei 2019 | dominio della tedesca Ludwig

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro Elite femminile in tempo reale. Partite Brand e Bussi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.58 È il momento di Vittoria Bussi: veterana romana non corre le gare di un giorno, si dedica completamente alle prove contro il tempo. Per lei il Record dell’Ora agguantato nel 2018 ad Aguascalientes. 10.55 Partita Lucinda Brand: c’è attesa per la performance dell’olandese. 10.53 Siamo in attesa dei primi riscontri cronometrici. 10.52 Nel frattempo rulli per coloro che ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro Elite femminile in tempo reale. Olanda super-favorita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo di giornata (8 agosto) – La presentazione della gara Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro Elite femminile degli Europei di Ciclismo 2019 di Alkmaar (Olanda). Percorso visto e rivisto nelle prove di questi giorni: 22,4 chilometri completamente pianeggianti sulle strade dei Paesi Bassi che favoriscono le specialiste pure. Saranno 31 le atlete in gara ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro femminile Under23 in tempo reale. In gara Elena Pirrone e Letizia Paternoster : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.30 Nella zona centrale del tracciato insiste un po’ di vento laterale che ha creato qualche problema alle cicliste. 09.28 Con la partenza dell’olandese Yara Kastelijn tutte le atlete sono in gara. 09.27 E’ il momento della partenza di Letizia Paternoster. 09.26 Buona la prova di Elena Pirrone che passa con il tempo di 15’13” in seconda posizione. 09.25 Hannah ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro femminile Under23 in tempo reale. In gara Elena Pirrone. Attesa per Letizia Paternoster : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.17 Sara Martin Martin passa al primo intermedio con il tempo di 15’51”. 09.15 Dopo l’azzurra sono partite: Maaike Boogaard, Petra Machalkova, Fabienne Buri e Iurani Blanco Calbet. 09.13 Sin qui tutte le atlete hanno scelto una ruota lenticolare posteriore e una alto profilo anteriore, segno evidente che il percorso da affrontare sarà molto veloce e privo di ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro femminile Under23 in tempo reale. Attesa per Letizia Paternoster ed Elena Pirrone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.58 L’ultima medaglia azzurra in questa prova risale al 2013 quando Rossella Ratto conquistò l’argento. 08.55 Sarà la svizzera Lara Krahemann ad aprire la competizione. 08.51 L’altra azzurra in gara, Letizia Paternoster, partirà come penultima del lotto alle ore 09.27. 08.47 La prima italiana a partire sarà Elena Pirrone alle ore 09.11. 08.43 Il percorso sarà il consueto, ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro femminile Under23 in tempo reale. L’Italia punta su Letizia Paternoster ed Elena Pirrone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro Under23 femminile degli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Ad Alkmaar (Olanda) vivremo una spettacolare sfida contro il tempo tra le migliori atlete di categoria. La corsa si svolgerà su un percorso di 22,4 km, praticamente tutto piatto con sole quattro curve. C’è grande attesa in casa Italia per quello che potrà fare Letizia ...

Ciclismo - Europei 2019 cronometro femminile Under 23 : Pirrone e Paternoster cercano l’oro. Le avversarie sono Ludwig e Holden : La seconda giornata degli Europei 2019 di Ciclismo su strada, giovedì 8 agosto, si aprirà con la cronometro individuale riservata alle ragazze Under 23. Attesa una grande sfida fra le ragazze che dopo aver completato le loro carriere da juniores stanno assaporando il professionismo e che quindi sono alla ricerca di fiducia per continuare nel loro percorso di crescita. L’appuntamento è fissato per le ore 09.00 quando la prima atleta, vale a ...

Ciclismo - Europei 2019 : domani la cronometro femminile. Ellen van Dijk a caccia del poker - Vittoria Bussi ci prova : domani (giovedì 8 agosto) alle ore 10.45 si svolgerà la cronometro femminile Elite degli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Ad Alkmaar (Olanda) assisteremo ad un’avvincente sfida contro il tempo per conquistare la maglia di campionessa europea. La prova si svolgerà su un percorso di 22,4 km, quasi completamente pianeggiante. Poche difficoltà anche a livello planimetrico, visto che ci saranno dei lunghi rettilinei e solo qualche curva ad angolo ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro juniores femminile - Gareeva verso l’oro - le azzurre ci provano per il podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.47 Arrivata al traguardo la tedesca Lucy Mayrhofer, suo in questo momento il secondo tempo con 31’31” a 1’11” dalla leader Gareeva. 09.43 Alessio all’intermedio paga dazio rispetto alla russa, 40″ il suo ritardo. 09.40 E’ partita anche la seconda azzurra, la figlia d’arte Sofia Collinelli. 09.38 STRATOSFERICA Gareeva! La russa conclude le sue ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro juniores femminile in tempo reale. Camilla Alessio per l’oro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della cronometro juniores femminile – Buon giorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro femminile juniores degli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Ad Alkmaar (Olanda) è tutto pronto per la gara d’apertura della rassegna continentale che assegnerà il titolo alla miglior interprete delle corsa contro il tempo tra le più giovani del panorama rosa nel ...

Ciclismo femminile - Prudential RideLondon Classique 2019 : Wiebes viene incoronata nel giardino reale - seconda Elisa Balsamo : La settima edizione della Prudential RideLondon Classique, quarta se si considera la sola entrata nel World Tour, è una passerella per le più grandi velociste mondiali. Oggi alla fine a vincere è stata l’olandese Lorena Wiebes (Parkhotel Valkenburg) grazie ad uno sprint che l’aveva vista chiudere in seconda posizione al photofinish, ma poi la squalifica di Kristen Wild (WNT) le ha regalato la vittoria. Elisa Balsamo (Valcar) si piazza in seconda ...

European Youth Olympic Festival – Ciclismo - Francesca Barale d’argento nella prova in linea femminile : L’azzurra si conferma una delle atlete più in forma a Baku e conquista un meritato piazzamento dopo il quarto posto nella crono di martedì. Successo della britannica Backstedt Ancora una medaglia per la Nazionale giovanile impegnata a Baku in occasione dell’European Youth Olympic Festival (EYOF 2019). Dopo quello di Dario Igor Belletta nella prova a cronometro maschile, Francesca Barale ha conquistato questa mattina un’altra ...

Ciclismo su pista - Europei Juniores/Under 23 : inseguimento femminile stellare - record italiano! Paternoster e compagne vincono l’oro : Show dell’Italia agli Europei Juniores e Under 23 di Ciclismo su pista che si stanno disputando a Gand (Belgio). Il quartetto femminile ha conquistato la medaglia d’oro nell’inseguimento Under 23 firmando il nuovo record nazionale assoluto, un vertiginoso 4:15.915 che sbriciola il 4:17.438 siglato a gennaio in Coppa del Mondo a Hong Kong. Letizia Paternoster, Vittoria Guazzini, Martina Alzini ed Elisa Balsamo si sono scatenate ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : Marta Cavalli d’argento nell’individuale femminile! : Marta Cavalli conquista la medaglia d’argento nell’inseguimento femminile del Ciclismo su pista agli European Games di Minsk: l’azzurra nella finale per l’oro si arrende alla bielorussa padrona di casa Tatsiana Sharakova, la quale vince nettamente in 3’32″045 contro il 3’37″489 dell’azzurra. Già questa mattina in fase di qualifica la bielorussa deteneva il miglior crono, avendo chiuso in ...