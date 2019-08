Ciclismo - Europei 2019 – Remco Evenepoel : “Un successo dedicato a Lambrecht e a Loos” : Remco Evenepoel e ancora Remco Evenepoel. Parlare di sorpresa può apparire quasi monotono al cospetto del fuoriclasse belga che a 18 anni, dopo la conquista della Clasica di San Sebastian settimana scorsa, fa proprio il titolo continentale nella prova contro il tempo agli Europei 2019 ad Alkmaar (Olanda). Il corridore della della Deceuninck Quick-Step ha posto un altro mattoncino di una carriera che si preannuncia folgorante. Sconfitti ...

Ciclismo - Europei 2019 : il medagliere aggiornato. Italia quarta con un oro e tre bronzi : Sono scattati mercoledì 7 agosto, gli Europei di Ciclismo su strada, che si disputano in Olanda: proprio ai padroni di casa va il primo oro della manifestazione, assegnato nella cronometro juniores femminile. Completano il podio della gara inaugurale la Russia, all’argento, e la Svezia, al bronzo. Andrea Piccolo nella gara maschile regala la prima gioia all’Italia, terza nel medagliere considerando anche il bronzo nella cronometro ...

Europei Ciclismo 2019 – Doppietta danese nella crono U23 - decimo posto per l’azzurro Antonio Puppio : Price-Pejtersen e Berg regalano una splendida Doppietta alla Danimarca nella crono U23 agli Europei di Alkmaar, decimo posto invece per Puppio Dominio della Danimarca nella cronometro U23 agli Europei di Ciclismo di Alkmaar, medaglia d’oro per Johan Price-Pejtersen che firma lo strepitoso crono di 25′ 53″. Alle sue spalle si piazza il connazionale Mikkel Bjerg, che completa così il trionfo danese con il tempo di 26′ ...

Ciclismo - Europei 2019 : cronometro Under23 - doppietta Danimarca. Oro a Johan Price Pejtersen - lontani gli italiani : Dominio danese nella cronometro Under23 degli Europei di Ciclismo. Johan Price Pejtersen ha conquistato la medaglia d’oro con una prova di altissimo livello. Alle sue spalle il compagno di squadra Mikkel Bjerg. A chiudere il podio lo svizzero Stefan Bissegger. Male gli italiani con Antonio Puppio che ha chiuso la sua prova in decima posizione. Ancora peggio ha fatto probabilmente l’azzurro più atteso, Matteo Sobrero, che ha ottenuto ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro U23 maschile in tempo reale. Price Pejtersen campione - lontani gli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La DIRETTA LIVE della cronometro individuale maschile Under 23 degli Europei 2019. Tutta la redazione di OAsport le augura un buon proseguimento di giornata. Prova incolore per gli azzurri. Antonio Puppio parte forte ma poi concede nella seconda parte di gara finendo in decima posizione. Matteo Sobrero, invece, non trova mai il ritmo giusto e finisce lontanissimo dalle posizioni che ...

Europei Ciclismo 2019 – Ellen van Dijk cala il poker nella crono femminile élite - Vittoria Bussi fuori dalla top ten : Quarto successo consecutivo per l’atleta olandese che conferma i pronostici della vigilia e si prende l’oro, solo undicesima l’azzurra Bussi La cronometro femminile élite agli Europei di Ciclismo di Alkmaar se l’aggiudica Ellen van Dijk, la favorita numero uno della vigilia. L’atleta olandese si prende la quarta medaglia d’oro consecutiva in questa specialità, confermandosi campionessa d’Europa ...