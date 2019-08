Ciclismo | Europei 2019 | Remco Evenepoel è un vero cannibale! Cronometro dominata

Ciclismo - Europei 2019 : il medagliere aggiornato. Italia quarta con un oro e tre bronzi : Sono scattati mercoledì 7 agosto, gli Europei di Ciclismo su strada, che si disputano in Olanda: proprio ai padroni di casa va il primo oro della manifestazione, assegnato nella cronometro juniores femminile. Completano il podio della gara inaugurale la Russia, all’argento, e la Svezia, al bronzo. Andrea Piccolo nella gara maschile regala la prima gioia all’Italia, terza nel medagliere considerando anche il bronzo nella cronometro ...

Europei Ciclismo 2019 – Doppietta danese nella crono U23 - decimo posto per l’azzurro Antonio Puppio : Price-Pejtersen e Berg regalano una splendida Doppietta alla Danimarca nella crono U23 agli Europei di Alkmaar, decimo posto invece per Puppio Dominio della Danimarca nella cronometro U23 agli Europei di Ciclismo di Alkmaar, medaglia d’oro per Johan Price-Pejtersen che firma lo strepitoso crono di 25′ 53″. Alle sue spalle si piazza il connazionale Mikkel Bjerg, che completa così il trionfo danese con il tempo di 26′ ...

Dominio danese nella cronometro Under23 degli Europei di Ciclismo. Johan Price Pejtersen ha conquistato la medaglia d'oro con una prova di altissimo livello. Alle sue spalle il compagno di squadra Mikkel Bjerg. A chiudere il podio lo svizzero Stefan Bissegger. Male gli italiani con Antonio Puppio che ha chiuso la sua prova in decima posizione. Ancora peggio ha fatto probabilmente l'azzurro più atteso, Matteo Sobrero, che ha ottenuto

Sono scattati mercoledì 7 agosto, gli Europei di Ciclismo su strada, che si disputano in Olanda: proprio ai padroni di casa va il primo oro della manifestazione, assegnato nella cronometro juniores femminile. Completano il podio della gara inaugurale la Russia, all'argento, e la Svezia, al bronzo. Andrea Piccolo nella gara maschile regala la prima gioia all'Italia, terza nel medagliere considerando anche il bronzo nella cronometro

Europei Ciclismo 2019 – Ellen van Dijk cala il poker nella crono femminile élite - Vittoria Bussi fuori dalla top ten : Quarto successo consecutivo per l’atleta olandese che conferma i pronostici della vigilia e si prende l’oro, solo undicesima l’azzurra Bussi La cronometro femminile élite agli Europei di Ciclismo di Alkmaar se l’aggiudica Ellen van Dijk, la favorita numero uno della vigilia. L’atleta olandese si prende la quarta medaglia d’oro consecutiva in questa specialità, confermandosi campionessa d’Europa ...

Ciclismo - Europei 2019 : outsider e possibili sorprese. Attenzione a Jasper Philipsen e Luka Mezgec : Si avvicina il momento clou degli Europei 2019 di Ciclismo su strada, la prova in linea Elite maschile, che si svolgerà domenica 11 agosto. I più forti corridori del vecchio continente si sfideranno su un percorso di 172,6 km con partenza e arrivo ad Alkmaar (Olanda), che si adatta sulla carta ai velocisti. Dopo aver analizzato i favoriti, oggi andiamo a scoprire gli outsider di questa corsa. Il primo nome che citiamo è quello del belga Jasper ...

Alla vigilia i favoriti sono senza ombra di dubbio il belga Brent Van Moer e il norvegese Mikkel Bjerg. Proprio questi due atleti lo scorso anno ai Mondiali fecero primo e secondo. Saranno 51 gli atleti che prenderanno il via dal centro di Alkmaar pronti a giocarsi le loro carte verso il successo.