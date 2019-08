Ciclismo | Europei 2019 oggi 8 agosto | programma | orari e tv Tutti gli italiani in gara

Ciclismo - Europei 2019 : cronometro uomini Under23 - Brent Van Moer e Mikkel Bjerg favoriti per l’oro. L’Italia gioca la carta Sobrero : Domani (8 Agosto) è la giornata della cronometro Under23 degli Europei di Ciclismo, in corso di svolgimento ad Alkmaar (Olanda). Il percorso sarà lo stesso affrontato nelle prove contro il tempo dalla categorie juniores. Saranno 22.4 km senza alcuni difficoltà altimetrica e con solo quattro curve. Il fattore atmosferico potrebbe essere una variabile importante, da tenere assolutamente in considerazione. Lo scorso anno fu l’Italia a portare ...

Ciclismo - Europei 2019 cronometro uomini Under23 : Brent Van Moer e Mikkel Bjerg favoriti per l’oro. L’Italia gioca la carta Sobrero : Domani (8 Agosto) è la giornata della cronometro Under23 degli Europei di Ciclismo, in corso di svolgimento ad Alkmaar (Olanda). Il percorso sarà lo stesso affrontato nelle prove contro il tempo dalla categorie juniores. Saranno 22.4 km senza alcuni difficoltà altimetrica e con solo quattro curve. Il fattore atmosferico potrebbe essere una variabile importante, da tenere assolutamente in considerazione. Lo scorso anno fu l’Italia a portare ...

Ciclismo - Europei 2019 : la startlist e i pettorali di partenza della cronometro maschile. Programma - orari e tv : Giovedì 8 agosto si correrà la cronometro individuale maschile valida per gli Europei 2019 di Ciclismo. Ad Alkmaar (Paesi Bassi) gli elite dovranno percorrere 22,4 km: partenza alle ore 15.00 con l’ucraino Andriy Vasylyuk e conclusione attorno alle ore 16.00 quando verranno assegnate le medaglie. L’ultimo a partire sarà il belga Yves Lampaert che sarà tra i favoriti, prima di lui toccherà al britannico Alex Dowsett, allo svizzero ...

Ciclismo - Europei 2019 cronometro femminile Under 23 : Pirrone e Paternoster cercano l’oro. Le avversarie sono Ludwig e Holden : La seconda giornata degli Europei 2019 di Ciclismo su strada, giovedì 8 agosto, si aprirà con la cronometro individuale riservata alle ragazze Under 23. Attesa una grande sfida fra le ragazze che dopo aver completato le loro carriere da juniores stanno assaporando il professionismo e che quindi sono alla ricerca di fiducia per continuare nel loro percorso di crescita. L’appuntamento è fissato per le ore 09.00 quando la prima atleta, vale a ...

Europei Ciclismo – Italia di bronzo nel Mixed Relay - gli azzurri sul podio dietro Olanda e Germania : Prima volta nella storia per questa specialità agli Europei di Ciclismo, l’Olanda si prende l’oro davanti a Germania e Italia Seconda medaglia per l’Italia in questa giornata di apertura degli Europei di Alkmaar 2019, gli azzurri conquistano infatti il bronzo nell’inedita specialità del Mixed Relay, entrata per la prima volta a far parte della rassegna continentale. La medaglia d’oro se l’aggiudicano i ...

Ciclismo - Europei 2019 : l’Olanda si prende la prima Mixed Relay della storia. Bronzo per l’Italia : Comunque vada gli Europei di Ciclismo di Alkamaar 2019 rimarranno nella storia del Ciclismo e il loro nome sarà per sempre legato alla Mixed Relay che per la prima volta ha fatto la sua comparsa nel programma. Unito al nome della cittadina comparirà quello dell’Olanda che, da nazione ospitante, ha deciso di onorare al meglio la corsa vincendo a suo modo, ovvero controllando le operazioni dal primo all’ultimo metro. Sul secondo ...

Ciclismo - Europei 2019 : l’Olanda si prende la prima Mixed Relay della storia. Bronzo per l’Italia : Comunque vada gli Europei di Ciclismo di Alkamaar 2019 rimarranno nella storia del Ciclismo e il suo nome sarà per sempre legato alla Mixed Relay che per la prima volta ha fatto la sua comparsa nel programma. Unito al nome della cittadina comparirà quello dell’Olanda che, da nazione ospitante, ha deciso di onorare al meglio la corsa vincendo a suo modo, ovvero controllando le operazioni dal primo all’ultimo metro. Sul secondo gradino ...

Ciclismo - Europei 2019 : il medagliere aggiornato. Italia seconda dietro l’Olanda : Sono scattati mercoledì 7 agosto, gli Europei di Ciclismo su strada, che si disputano in Olanda: proprio ai padroni di casa va il primo oro della manifestazione, assegnato nella cronometro juniores femminile. Completano il podio della gara inaugurale la Russia, all’argento, e la Svezia, al bronzo. Andrea Piccolo nella gara maschile regala la prima gioia all’Italia, seconda nel medagliere considerando anche il bronzo nella cronometro ...

Ciclismo - Europei 2019 : domani la cronometro femminile. Ellen van Dijk a caccia del poker - Vittoria Bussi ci prova : domani (giovedì 8 agosto) alle ore 10.45 si svolgerà la cronometro femminile Elite degli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Ad Alkmaar (Olanda) assisteremo ad un’avvincente sfida contro il tempo per conquistare la maglia di campionessa europea. La prova si svolgerà su un percorso di 22,4 km, quasi completamente pianeggiante. Poche difficoltà anche a livello planimetrico, visto che ci saranno dei lunghi rettilinei e solo qualche curva ad angolo ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : l’Italia è di bronzo! Vince l’Olanda davanti alla Germania : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Seconda medaglia di giornata per l’Italia. Gli azzurri con una grande prova di squadra hanno conquistato un bellissimo bronzo. Impossibile tenere il ritmo dell’Olanda, in testa sia nella gara maschile che in quella femminile. La Germania con le donne ha recuperato moltissimo terreno piazzandosi in seconda posizione. Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Silvia Valsecchi ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro a squadre mista in tempo reale. Italia sul podio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.41 FANTASTICHE LE AZZURRE!!! Al traguardo l’Italia fa segnare 54’13” 15.39 Molto verosimilmente quello del Belgio sarà il tempo da battere per salire sul podio. 15.38 Al traguardo la Francia con il tempo di 55’11” 15.35 Chiude la propria prova anche il Belgio con il tempo di 55’10”. 15.34 Al traguardo la Repubblica Ceca che chiude con il tempo di ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro a squadre mista in tempo reale. Italia seconda al termine della prova maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.28 Nulla da fare per l’oro, le olandesi volano. Al passaggio fanno segnare il tempo di 39’15”. 15.27 Di nuovo in difficoltà Silvia Valsecchi. C’è grande attesa per scoprire il tempo dell’Olanda. 15.25 FANTASTICA Italia!!!! All’intermedio le ragazze fanno segnare il tempo di 40’01”. 15.23 Buon passaggio all’intermedio per la Francia con ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro a squadre mista in tempo reale. Italia seconda all’intermedio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.19 Brutte notizie per l’Italia, si è staccata Silvia Valsecchi. 15.18 Passaggio al terzo intermedio della Repubblica Ceca con 41’50”. 15.17 Chiude la prova maschile anche la Germania con 25’28”. 15.14 Le tre azzurre hanno trovato un buon ritmo e viaggiano compatte. 15.13 Olanda in testa al traguardo della prova maschile con il tempo di 25’05” con ...

Ciclismo - Europei 2019 : Filippo Ganna tra i favoriti della cronometro maschile. L’azzurro insegue la consacrazione anche su strada : Cominceranno ad entrare nel vivo nella seconda giornata gli Europei 2019 di Ciclismo su strada in scena ad Alkmaar, nei Paesi Bassi, in questa settimana. Il programma della rassegna continentale vedrà infatti svolgersi la cronometro individuale maschile, la prima prova dedicata ai professionisti del calendario. Il tracciato misurerà 22.4 km, con caratteristiche naturalmente adatte agli specialisti, mentre le tante assenze apriranno interessanti ...