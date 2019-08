Ciclismo | Europei 2019 | il medagliere aggiornato Italia terza con un oro e due bronzi

Fonte : oasport

(Di giovedì 8 agosto 2019) Sono scattati mercoledì 7 agosto, glidisu strada, che si disputano in Olanda: proprio ai padroni di casa va il primo oro della manifestazione, assegnato nella cronometro juniores femminile. Completano il podio della gara inaugurale la Russia, all'argento, e la Svezia, al bronzo. Andrea Piccolo nella gara maschile regala la prima gioia all'nelconsiderando anche il bronzo nella cronometro mista ed in quella under 23 femminile. ILDEGLIDI# Paese O A B Tot. 1 Olanda 2 1 1 4 2 Germania 1 1 0 2 31 0 2 3 4 Russia 0 2 0 2 5 Svezia 0 0 1 1

