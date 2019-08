Ciclismo | Europei 2019 donne Under23 | l’Italia punta su Elisa Balsamo | Letizia

Fonte : oasport

(Di giovedì 8 agosto 2019) Domani (9 Agosto) prenderanno il via le prove in linea deglidi, in corso di svolgimento ad Alkmaar (Olanda). Per quanto concerne la categoriala partenza è fissata alle ore 12. Le padrone di casa sono le favorite, anche se l’Italia potrà dire la sua come sempre. Il tracciato rimarrà invariato per tutte le categorie, tranne che per la prova in linea uomini Elite. Le ragazzedovranno percorrere per otto volte il circuito lungo 11,5km, per un totale di 92km di gara. A livello altimetrico non ci saranno difficoltà da affrontare. Le tante curve che caratterizzano il percorso sono la chiara dimostrazione di come sarà la tortuosità delle strade cittadine a fare la differenza. Molto importante sarà anche la gestione tattica della gara. Potrebbe andare via una fuga e se fossero rappresentate le squadre migliori, questa potrebbe prendere il ...

Coninews : Medaglia di BRONZO per l'Italia ???? ai Campionati Europei di #ciclismo su strada di Alkmaar! @edoardo_affini chiud… - ItaliaTeam_it : Manca poco agli Europei di ciclismo su strada ed Elia #Viviani non vede l'ora di sfrecciare sul tracciato di Alkmaa… - DanielaIsetti1 : RT @Coninews: Medaglia di BRONZO per l'Italia ???? ai Campionati Europei di #ciclismo su strada di Alkmaar! @edoardo_affini chiude al terzo… -