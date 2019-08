Chioggia | stabilimento balneare chiuso per razzismo e violenze

Fonte : repubblica

(Di giovedì 8 agosto 2019) Il questore: "Aggressioni e discriminazioni che hanno generato elevato allarme sociale". Il personale della sicurezza ha picchiato due clienti e cacciato un ragazzo italiano di orgine etiope: "Qui i neri non entrano"

Venezia, chiuso per razzismo e violenza stabilimento balneare a Chioggia Sottomarina - Cayo Blanco: lo stabilimento chiuso per razzismo a Chioggia