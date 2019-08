Chioggia | lido chiuso per razzismo e violenze

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 8 agosto 2019) Claudio Carollo Il Questore di Venezia ha ritirato per 15 giorni la licenza dello stabilimento "Cayo Blanco" a causa dei diversi episodi di violenza e dida parte dei buttafuori che hanno "minato i diritti costituzionali" Un' "escalation di episodi razzisti e violenti" così come descritto in una nota della polizia, hanno portato il Questore di Venezia a sospendere per 15 giorni la licenza dello stabilimento balneare "Cayo Blanco" diSottomarina, comune sulla laguna già al centro di un caso mediatico per undi Punta Canna che esponeva cartelli inneggianti al fascismo. Diversi i casi di violenza sui clienti accertati nello stabilimento oradal provvedimento del Questore. Tra questi spiccano i due più recenti, come riporta Il Gazzettino. L'ultimo sabato scorso, nel quale i buttafuori hanno spintonato un 43enne e, di fronte alla sua reazione, ...

