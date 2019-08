Chicago P D 5 quinta puntata | trama episodi 8 agosto 2019 su Italia 1

Fonte : cubemagazine

P.D. 5. La stagione della serie tv torna in onda in chiaro su 1 da giovedì 8. Ecco di seguito il cast completo e le anticipazioni sul quinto appuntamento. P.D. 5 su P.D. 5 X16 Profili. Questo è il primo di due che sono parte di un crossover con Fire 6X13, che andrà in onda proprio su 1 dopo questo. Mentre il sergente Platt viene intervistata, in diretta, nel corso di un programma televisivo, una bomba esplode nello studio di registrazione. Le indagini portano l'Intelligence a scoprire che chi ha piazzato l'ordigno sta prendendo di mira figure di spicco dei media. Voight decide di chiedere aiuto agli uomini della Caserma 51. Nel frattempo, Dawson fa una scoperta che la lascia a ...

