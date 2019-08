Chiara Ferragni è incinta? L’influencer risponde e toglie ogni dubbio

Chiara Ferragni é incinta? L’influencer risponde e toglie ogni dubbio : Chiara Ferragni è incinta? La risposta definitiva della celebre influencer Durante le ultime settimane e specialmente nel corso di alcuni giorni fa, qualcuno aveva insinuato che Chiara Ferragni fosse incinta. A far ciò sono stati proprio alcuni suoi fan che avevano notato, nelle foto che l’influencer stessa ha pubblicato, un pancino ‘sospetto’. E nell’era social […] L'articolo Chiara Ferragni é incinta? ...

Chiara Ferragni mostra la prima ecografia di Leo. In arrivo una seconda gravidanza? : Chiara Ferragni ha postato il commovente video della prima ecografia, quando lei e Fedez hanno scoperto che sarebbero diventati genitori. Di ecografie durante la sua gravidanza, Chiara Ferragni ne ha mostrate tante, ma quella postata sulla sua pagina Instagram in questi giorni, è davvero molto speciale e riguarda la prima volta che ha scoperto di aspettare un bambino. Sia lei che Fedez hanno cercato da subito di avere un figlio, ...

Chiara Ferragni sulla spiaggia libera a Ibiza con Leone. Fan impazziti : «Come i povery - una di noi!» : Chiara Ferragni sta trascorrendo le sue vacanze a Ibiza assieme al marito Fedez e la figlio Leone, ormai grande protagonista della sua pagina social. Chiara, tra le influencer più potente al mondo, ama la bella vita ed è molto attiva su Instagram, dove proprio oggi ha stupito una gran parte dei suoi fan. Chiara infatti ha trascorso la giornata in una spiaggia libera di Ibiza. Nel post si vedono lei e il figlio su un asciugamano sulla spiaggia e ...

Chiara Ferragni in topless su Instagram : valanga di critiche per lo scatto social : Fedez ha pubblicato una foto su Instagram in cui si mostra accanto a Chiara Ferragni. I due sono stesi l’uno accanto all’altra su un’imbarcazione al largo di Ibiza e l’influencer è in topless. Chiara prova a coprire il seno con le mani, ma qualcosa resta scoperto. A scatenare l’ironia dei fan però è ben altro. “Che cosa si sta coprendo Chiara?” chiedono infatti in tanti, alludendo alle sue forme poco generose. “Togliere il reggiseno per ...

Chiara Ferragni sulla spiaggia libera a Ibiza con Leone. Fan impazziti : «Come i povery - una di noi!» : Chiara Ferragni sta trascorrendo le sue vacanze a Ibiza assieme al marito Fedez e la figlio Leone, ormai grande protagonista della sua pagina social. Chiara, tra le influencer più potente al...

Chiara Ferragni incinta? Lei e Fedez seminano indizi sui social : «Oggi hai le te*** grandi» : Fedez e Chiara Ferragni potrebbero essere in procinto di dare un fratellino o una sorellina al piccolo Leone. Gli indizi social ci sono tutti, ma l'imprenditrice digitale riserva sempre qualche...

Chiara Ferragni e Fedez - amore e gravidanza (?) tra Ibiza e Formentera : Chiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, ...

“Per qualche like in più!”. Chiara Ferragni in topless (e piove rabbia) : Non passa giorno in cui Chiara Ferragni non sia al centro del dibattito social. Stavolta, a far scoccare la scintilla, è stato il marito Fedez. Il cantante ha infatti pubblicato una foto su Instagram in cui si mostra accanto a Chiara Ferragni. I due sono stesi l’uno accanto all’altra su un’imbarcazione al largo di Ibiza e l’influencer è in topless. Chiara prova a coprire il seno con le mani, ma qualcosa resta scoperto. A scatenare l’ironia dei ...

Chiara Ferragni e Fedez - in love tra Ibiza e Formentera : Chiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, amore tra Ibiza e FormenteraChiara Ferragni e Fedez, ...

Chiara Ferragni Unposted : data di uscita e locandina del docufilm : Chiara Ferragni Unposted, data d’uscita del docu-film dedicato alla celebre influencer Finalmente ci siamo. Già da qualche anno il mondo era venuto a conoscenza che Chiara Ferragni avrebbe regalato ai suoi follower e a coloro che tanto la amano un film dedicato alla sua vita. O meglio, un docu – film dove la famosissima influencer […] L'articolo Chiara Ferragni Unposted: data di uscita e locandina del docufilm proviene da ...

Making the cut - Chiara Ferragni giudice dello show di moda di Amazon Prime : L’imprenditrice ed influencer italiana Chiara Ferragni si prepara a cimentarsi in un ruolo inedito, ovvero quello di giudice all’interno di Making The Cut, una trasmissione di moda prodotta da Amazon Prime di cui vi parliamo meglio subito dopo il salto. Making the cut, anticipazioni Chiara Ferragni si inserisce nella squadra dei giudici e ospiti già precedentemente annunciata tra cui si annoverano: la top model Naomi Campbell, ...

Chiara Ferragni è incinta? Spuntano delle foto con un pancino sospetto : Chiara Ferragni e Fedez: in arrivo il secondo figlio? Ecco come celebre influencer ha scatenato la curiosità dei fan Questa mattina Chiara Ferragni, direttamente da Ibiza, ha postato sul suo profilo Instagram delle fotografie che la ritraggono in compagnia del piccolo Leo. L’acclamatissima influencer è apparsa felice e raggiante mentre posa con un bellissimo costume […] L'articolo Chiara Ferragni è incinta? Spuntano delle foto con un ...

Chiara Ferragni - la foto in spiaggia a Ibiza. I fan non credono ai loro occhi : «Manca solo la borsa frigo» : Chiara Ferragni in spiaggia a Ibiza. I fan non credono ai loro occhi: «Manca solo la borsa frigo». Chiara Ferragni, Fedez e Leone stanno trascorrendo le vacanze a Ibiza insieme al...

Chiara Ferragni in barca esibisce il lato b : Queste foto lasciale a Belen o alla Canalis : Chiara Ferragni è divisiva e lo sono anche le sue foto: una delle ultime in cui il suo lato b è in evidenza ha scatenato l'ennesima polemica, tra chi la considera poco opportuna per una mamma e chi non la considera all'altezza. Ma c'è anche chi nota che l'influencer non ha utilizzato alcun filtro e la applaude. Chiara Ferragni, Fedez e il piccolo Leone hanno scelto le isole Baleari come ultima meta per le loro vacanze estive. Dopo ...