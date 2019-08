Che si voti | l' Italia starà in piedi lo stesso

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 8 agosto 2019) Alla fine, come tutte le fini in democrazia, si voterà e tutto il resto che ci separa dalle urne è noia o peggio, caos. Ma se volessimo per un momento lasciar stare la crisi di governo con tutto il suo armamentario, dal mitologico rimpasto alle ‘salvinifiche’ nuove elezioni, per finire alle liturgie dei vari passaggi istituzionali che necessitano (il premier che riferisce in Parlamento, i presidenti delle camere che riferiscono al Capo dello Stato, la ricerca di una ricomposizione, l’eventuale nuovo esecutivo traghettatore che faccia la manovra e porti il paese alle urne) bisogna chiedersi chi davvero paga l’implosione dell’ennesimo esecutivo, in questo caso quello gialloverde del cambiamento. La risposta è semplice, tutti noi. Dal 2013 c’è qualcuno che ha sempre perso alle urne e quel soggetto è proprio ...

TNannicini : Ricapitolando. Il M5S presenta mozione #noTav che impegna il Parlamento, non il Governo, perché quello non sono in… - you_trend : ?? #BREAKING Mozione Pd che dice sì alla Tav approvata con 180 voti favorevoli e 110 contrari - CarloCalenda : Alina ma che ne so. Renzi Si è dimesso e non si è presentato alle primarie. Zingaretti ha preso 1.100.000 voti. Moh… -