Champions League | miglior undici 2018-2019 | Cristiano Ronaldo e de Ligt “italiani” in

Calcio - Champions League 2019-2020 : andata preliminari - i risultati di oggi (7 agosto). Porto e Olympiakos vittoriosi : Questa sera si sono giocate cinque partite valide per l’andata del terzo turno preliminare della Champions League 2019-2020 di Calcio. Il Porto è riuscito a spuntarla sul difficile campo del Krasnodar, a decidere la contesa è stato il gol di Sergio Oliveira all’89’ che ha così tramortito i russi. L’Olympiakos ha dovuto sudare a Istanbul contro il Basaksehir ma la compagine greca è risucita a spuntarla grazie alla rete ...

Pallanuoto - Champions League 2019-2020 : Pro Recco ammessa di diritto alla Final Eight : La Pro Recco è già alla Final Eight della Champions League di Pallanuoto: la società ligure organizzerà nel giugno prossimo l’atto Finale del massimo torneo continentale e così è già certa di un posto tra le migliori otto d’Europa. Il Brescia invece sarà costretto a partire dal secondo dei tre turni di qualificazione per ottenere uno dei quattro posti ancora a disposizione per la fase a gironi. In Euro Cup Posillipo ed Ortigia ...

Champions League 2019-2020 - le quattro fasce per il sorteggio e la collocazione delle italiane. Juventus in prima - Atalanta in quarta : Bisognerà attendere fino al 29 agosto per conoscere il destino delle squadre italiane in occasione del sorteggio della fase a gironi della Uefa Champions League 2019-2020, massima competizione europea calcistica per club. Nel Principato di Monaco andrà in scena il primo atto ufficiale della nuova stagione europea per i quattro club italiani impegnati nel tabellone principale: Juventus, Napoli, Atalanta e Inter. Le prime quattro classificate ...

Risultati Champions League - il programma completo : in campo Ajax e Porto : Risultati Champions League – Altra settimana importante per quanto riguarda la fase preliminare della competizione europea più importante. Si inizia martedì con l’Ajax che fa visita al Paok a Salonicco. Interessante sfida tra Brugge e Dinamo Kiev. Mercoledì scende in campo il Porto (in Russia contro il Krasnodar), il Basilea riceve il Lask Linz. MARTEDI’ 6 AGOSTO ore 19:00 APOEL (Cyp)-Qarabag (Aze) PAOK (Gre)-Ajax ...

Champions League 2019-2020 - sorteggio playoff : percorso ostico per il Porto - l’Ajax deve stare attento : A Nyon si è svolto il sorteggio dei playoff della Champions League 2019-2020 di calcio, in palio gli ultimi sei posti per la fase a gironi della massima competizione continentale per club. percorso abbastanza impervio per il Porto che, in caso di vittoria nel preliminare con il Krasnodar, incrocerà la vincente di Olympiacos-Istanbul Basaksehir. L’Ajax, semifinalista dell’ultima edizione, incrocerà il PAOK e poi eventualmente la ...