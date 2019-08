Cerignola | l’avvocato Di Cintio alza la voce e “la partita è ancora aperta”

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2019) “Lae’aperta, ma il decreto emesso dal presidente del Tar sorprende perche’ non considera i danni che sta subendo l’Audaceda questa vicenda”. Sono le dichiarazioni dell’avvocato del, Cesare Di, dopo la decisione di sospendere l’efficacia della sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport che aveva dato ragione al, di fatto ammettendolo in Serie C. “La decisione odierna non e’ condivisibile perche’ sembra pensare solo alla protezione dell’interesse dell’istituzione, della Federcalcio, dimenticando quello del singolo che cosi’ sarebbe sempre perdente. Allora a chi dovrebbe chiedere tutela il “piccolo” per gli errori commessi da altri?”, adesso si attenderà la decisione del 9 settembre. “Questo e’ il grande fallimento della ...

CalcioWeb : #Cerignola, l'avvocato #DiCintio alza la voce e 'la partita è ancora aperta' - zazoomnews : Il Cerignola ripescato l’avvocato Di Cintio: “al momento il club è in Serie C” - #Cerignola #ripescato #l’avvocato - zazoomblog : Il Cerignola ripescato l’avvocato Di Cintio: “al momento il club è in Serie C” - #Cerignola #ripescato #l’avvocato -