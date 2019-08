Catania | Riesame annulla ordinanza | “È copia incolla della richiesta del pm”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2019) “L’esame comparatodi misura del pm e dell’” ha “consentito di apprezzare come il primo giudice, in punto di valutazionegravità indiziaria, si sia limitato ad operare un ‘’”Procura, aderendo in maniera “acritica e apodittica”. Per questo motivo, senza entrare nel merito, il Tribunale deldi, hato l’del gip nei confronti di 10 persone accusate di avere realizzato falsi documenti per favorire migranti clandestini, eseguita il 23 luglio scorso dalla Digos. Tra gli arrestati dell’operazione anche un funzionario del Comune e due vigili urbani. “È in particolare da rilevare – spiega il Tribunale del– come la parte del provvedimento impugnato che avrebbe dovuto esplicare i tratti distintivifattispecie ...

