Casal Bruciato | Raggi presenta 20 nuovi autobus

(Di giovedì 8 agosto 2019) Roma – Altri 20bus vanno a rinforzare la flotta Atac. Questa volta per i collegamenti della zona est di Roma, in particolare la linea 309 che connette la metro B Bologna con quartieri come Monte Antenne e, e la linea 544 che serve l’area di via Nomentana e Centocelle. Li hati oggi, in piazza Riccardo Balsamo Crivelli, la sindaca di Roma, Virginia, insieme alla presidente del IV Municipio, Roberta Della Casa. “Continua il rinforzo della flotta bus- ha detto la sindaca- 20mezzi sono stati destinati al deposito di Tor Sapienza a servizio della periferia est di Roma per il quartiere di. Sono in strada- ha aggiunto- lo avevamo detto ed eccoli”. “A settembre ne arriveranno altri 50- ha annunciato- poi continueremo. Entro ottobre saranno 227. Atac e’ un’azienda di tutti i ...

