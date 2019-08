Carabiniere ucciso | il coltello lavato per cancellare le prove e in albergo spunta una

Carabiniere ucciso - un secondo coltello e tracce di sangue nella stanza dei due americani : All'indomani dell'accoltellamento mortale del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, la prima notizia circolata era di un Carabiniere ucciso da un nordafricano dopo che una donna era stata scippata. E' la prima 'stranezza' di un caso ingarbugliato in cui le domande irrisolte aumentano. Un secondo coltello e tracce di sangue: li hanno scoperti i carabinieri del Ris dopo aver fatto a Roma nuovi sopralluoghi nella camera 109 dell'hotel Le Meridien ...

Carabiniere ucciso - impronte digitali dove era stato nascosto il coltello : di chi sono : Nuovi sviluppi nelle indagini sull'uccisione di Mario Cerciello Rega a Roma. Gabriel Natale-Hjorth - si legge su Il Fatto Quotidiano - potrebbe aver aiutato il suo amico Finnegan Lee Elder a nascondere l’arma del delitto nel controsoffitto della stanza 109 dell’hotel Le Meridien Visconti, dove allo

Carabiniere ucciso - impronte dove era stato nascosto il coltello : forse sono di Hjorth. Fra i reperti non ci sono le manette di Cerciello : Gabriel Natale-Hjorth potrebbe aver aiutato il suo amico Finnegan Lee Elder a nascondere l’arma del delitto nel controsoffitto della stanza 109 dell’hotel Le Meridien Visconti, dove alloggiavano. E potrebbe essere stato a conoscenza già da prima della presenza del coltello “da marines” con lama da 18 centimetri che il connazionale aveva portato con sé all’incontro con i carabinieri. È il sospetto dei carabinieri del ...

?Carabiniere ucciso - Cerciello tradito da una telefonata fatta in viva voce : «Con chi sei, vieni da solo». Christian Gabriel Natale Hjorth, quando viene chiamato in vivavoce e i carabinieri Mario Cerciello Rega e Andrea Varriale registrano la telefonata, capisce...

?Carabiniere ucciso - Cerciello tradito da una telefonata fatta in viva voce : «Con chi sei, vieni da solo». Christian Gabriel Natale Hjorth, quando viene chiamato in vivavoce e i carabinieri Mario Cerciello Rega e Andrea Varriale registrano la telefonata, capisce...

Carabiniere ucciso - trovate tracce sangue/ '4 chiamate tra Brugiatelli e americani' : Carabiniere ucciso, i dubbi sull'omicidio di Mario Cerciello Rega: quattro chiamate tra Brugiatelli e americani, cosa si sono detti?

Carabiniere ucciso - il reo confesso ritratta : tramite i legali chiede d'essere scarcerato : Nuovi avvocati italiani, un consulente legale americano e un team investigativo in arrivo dagli Usa, oltre al supporto affettivo ed economico della famiglia e agli incontri in carcere con il padre: tutti fattori che starebbero facendo la differenza. La macchina difensiva in aiuto di Finnegan Lee Elder, il ragazzo californiano accusato di aver ucciso il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega con 11 fendenti, sta lavorando alacremente e ottiene i ...

Carabiniere ucciso - un video per far uscire Lee Elder di galera? L'ultima mossa del killer : La difesa di Finnegar Lee Elder, il giovane americano reo confesso dell'omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega, ha depositato lunedì mattina una istanza di scarcerazione al Tribunale del Riesame chiedendo che venga annullata la misura della custodia cautelare in carcere. La notizia viene rila

Carabiniere ucciso a Roma - nuove tracce ematiche nella stanza dell’hotel Le Meridien. Verifiche dei Ris sulle impronte di Natale Hjorth : nuove tracce di sangue presenti su diversi oggetti e indumenti all’interno della stanza e alcune impronte digitali “da verificare”. Elementi che, se confermati, confermerebbero il coinvolgimento di Gabriele Natale Hjorth nel concorso in omicidio e gran parte della ricostruzione operata dai pm. I carabinieri del Ris hanno rinvenuto decine di reperti durante le loro 5 ore di sopralluogo all’interno della stanza 109 ...

Carabiniere ucciso a Roma : “Gabriel non è un assassino” - parla il padre : Carabiniere ucciso a Roma: “Gabriel non è un assassino”, parla il padre Le ultime notizie sull’assassinio di Mario Rega Cerciello, il Carabiniere ucciso a Roma nella notte tra il 25 e il 26 luglio da Finnegan Elder Lee, turista americano armato di coltello, che era accanto a Gabriel Christian Natale-Hjorth, 18enne italo-americano, il cui padre è arrivato in Italia, rilasciando anche un’intervista al Corriere della Sera, dove ha cercato di ...

Carabiniere ucciso - il padre di Gabriel : «In carcere piange - è diverso da Elder» : Doveva essere la solita riunione di famiglia, quella che avviene ormai da molti anni. Tutti a trovare i nonni a Fregene per l'estate, con Gabriel che poi va a spasso per Roma con lo zio Claudio....

Carabiniere ucciso - il padre di Gabriel : «In carcere piange - lui è diverso da Elder» : Doveva essere la solita riunione di famiglia, quella che avviene ormai da molti anni. Tutti a trovare i nonni a Fregene per l'estate, con Gabriel che poi va a spasso per Roma con lo zio Claudio....

Carabiniere ucciso a Roma - gli avvocati Elder chiedono l’acquisizione di tutti video : “Potrebbero esserci le immagini dello scontro” : “Ci sono altri video recuperabili dalle telecamere del quartiere. La Procura li acquisisca tutti“. I legali di Finnegan Lee Elder, il 19enne che ha confessato l’accoltellamento del Carabiniere Mario Cerciello Rega la notte fra il 25 e il 26 luglio, sono convinti che gli inquirenti non abbiano ancora in mano tutte le immagini e che la fitta videosorveglianza privata presente nel quartiere Prati di Roma, in prossimità della scena ...

Carabiniere ucciso - caccia al video che “possa fare chiarezza”. Legale di Elder : “Chiesti a procura tutti i filmati” : "Abbiamo presentato una richiesta ufficiale, e l'ha voluta sottoscrivere Elder, per l'acquisizione di tutti i video della zona perche' noi crediamo che attraverso il video possa essere fatta chiarezza su che cosa sia effettivamente accaduto". Lo ha detto l'avvocato Roberto Capra, Legale di Finnegan Lee Elder, all'uscita dall'hotel Le Meridien dove si sono svolti i nuovi sopralluoghi nell'indagine per la morte del vicebrigadiere dei carabinieri ...