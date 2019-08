Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2019) Ciao amore mio, quando mi leggerai probabilmente sarai una piccola donna che si affaccia al, quelcosì martoriato al quale ho deciso di affidarti. Ecco amore, ti scrivo queste righe perché tiavida di lettura come me e piena di curiosità come tutte le persone intelligenti sanno essere, perché sono convinta che tu possa capire quanto sia difficile per me e papà vivere in un’epoca così buia e triste come quella della quale ti scrivo, in cui tu sei ancora una tenera e irresistibile peste di due anni. Siamo nel bel mezzo di un gravissimo disfacimento dei valori portanti di una società civile e di un deterioramento senza precedenti dell’ambiente che ci circonda. Proprio in questi giorni è in atto il più grande disastro ambientale ed ecologico da molti anni a questa parte: circa 2 milioni di acri sono andati in fumo nelle foreste dell’Artico e gli incendi hanno emesso ...

Cascavel47 : Cara figlia mia, immagino per te un mondo migliore di questo - ilfattoblog : Cara figlia mia, immagino per te un mondo migliore di questo - TutteLeNotizie : Cara figlia mia, immagino per te un mondo migliore di questo -