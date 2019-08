Canottaggio – Mondiali Junior | brillano gli azzurri nella seconda giornata di

Canottaggio - Mondiali junior Tokyo 2019 : tre imbarcazioni azzurre centrano la finale : Sono proseguiti nella notte italiana i Mondiali junior di Canottaggio, che si disputano a Tokyo, in Giappone, sullo stesso bacino che il prossimo anno ospiterà le Olimpiadi: nella seconda giornata di gare spazio alle ultime batterie ed ai primi ripescaggi, con tre equipaggi azzurri già qualificati alle Finali A. Nel quattro con femminile Bianca Saffirio (SC Esperia), Beatrice Giuliani (SC Milano), Lucrezia Baudino (CUS Torino) e Clara Massaria ...

Canottaggio - Mondiali junior Tokyo 2019 : cinque equipaggi azzurri già in semifinale : Sono scattati nella notte italiana i Mondiali junior di Canottaggio, che si disputano a Tokyo, in Giappone, sullo stesso bacino che il prossimo anno ospiterà le Olimpiadi: nella prima giornata dedicata alle batterie cinque dei sei equipaggi azzurri impegnati centrano subito le semifinali. Nel due senza maschile Achille Benazzo (RCC Cerea) ed Alessandro Bonamoneta (SS Murcarolo) vincono la terza serie in 6’47″52 davanti a Belgio e ...

Canottaggio - Mondiali U23 Sarasota 2019 : una rassegna da ricordare. Sei ori - undici podi e due record del mondo di categoria : L’Italia non aveva mai conquistato sei ori in una rassegna iridata di Canottaggio: il Mondiale Under 23 che si è concluso ieri a Sarasota, in Florida, USA, sarà a lungo negli annali del movimento remiero azzurro. undici i podi conquistati, con tutti gli equipaggi azzurri entrati in finale che sono andati a medaglia. La vittoria nel medagliere assoluto è sfuggita per un soffio (la Gran Bretagna ha vinto un argento in più) ma nessuna ...

Canottaggio - Mondiali Under 23 Sarasota 2019 : le analisi degli allenatori azzurri al termine di una spedizione trionfale : Undici medaglie ottenute portando a Sarasota 13 equipaggi fanno dei Mondiali Under 23 di Canottaggio una delle spedizioni più prolifiche di sempre, a maggior ragione tenendo conto del fatto che ben sei sono state d’oro. Il secondo posto assoluto nel medagliere alle spalle della Gran Bretagna, che ha conquistato un argento in più degli azzurri, comunque primi per numero di medaglie vinte, certifica il successo italiano nelle acque ...

Canottaggio - Mondiali Under 23 Sarasota 2019 : l’Italia centra altri quattro podi. Secondo posto nel medagliere! : Arrivano altre quattro medaglie per l’Italia nella seconda ed ultima giornata di finali ai Mondiali Under 23 di Canottaggio: a Sarasota, negli Stati Uniti, tutti gli undici equipaggi italiani in lotta per le medaglie sono saliti sul podio, conquistando sei ori, un argento e quattro bronzi, per il Secondo posto nel medagliere alle spalle della Gran Bretagna. Oggi per gli azzurrini ci sono una vittoria, un Secondo posto e due terzi, oltre ad ...

Mondiali Canottaggio U23 – L’Italia chiude la rassegna iridata con undici medaglie - secondo posto assoluto per gli azzurri : Italia prima assoluta per numero di medaglie di medaglie vinte (11), mentre è la prima volta che vince, in un sol colpo, sei medaglie d’oro durante un mondiale under 23 Sul Benderson Park di Sarasota, in Florida (USA), una grand’Italia chiude il mondiale con 11 medaglie (6 ori, 1 argento, 4 bronzo) e il secondo posto nel medagliere per nazione dietro alla Gran Bretagna (6 oro, 2 argento). Italia prima assoluta per numero di medaglie di ...

Canottaggio - Mondiali Under 23 Sarasota 2019 : salgono a nove gli equipaggi dell’Italia in finale : Terza giornata di gare ai Mondiali Under 23 di Canottaggio: a Sarasota, negli Stati Uniti, oggi spazio agli ultimi ripescaggi ed alle prime semifinali, con l’Italia che vede salire a nove il numero di equipaggi in finale A, dei quali sette lotteranno domani per le medaglie, mentre porta a due il numero di imbarcazioni nelle semifinali che si disputeranno domani. Gli ultimi due equipaggi italiani lotteranno infine per i piazzamenti tra il ...

Mondiali U23 di Canottaggio - terminata la terza giornata di gare : ottimi risultati per l’Italremo : La squadra azzurra approda in finale con nove equipaggi, mentre altre due imbarcazioni dovranno passare dalle semifinali L’Italia, al termine della terza giornata di gare ai Mondiali Under 23 di Sarasota (Florida, Stati Uniti), approda in finale con nove equipaggi – ai 7 armi già in finale da ieri, oggi si sono aggiunti il singolo femminile e il quattro di coppia maschile entrambi Under 23 – e con altre due imbarcazioni (doppio Under 23 ...

Canottaggio - Mondiali Under 23 Sarasota 2019 : l’Italia è già in finale con sette equipaggi : Seconda giornata di gare ai Mondiali Under 23 di Canottaggio: a Sarasota, negli Stati Uniti, ancora spazio alle batterie, oltre a ripescaggi e preliminary race, con l’Italia che, al momento, conta già sette equipaggi in finale A e quattro in semifinale sui tredici totali schierati nella manifestazione. Nelle batterie passa in semifinale il doppio pesi leggeri maschile di Giuseppe Di Mare (RYCC Savoia) e Niels Torre (SC Viareggio), che ...

Canottaggio - Mondiali Under 23 Sarasota 2019 : subito in finale due barche italiane : Sono scattati i Mondiali Under 23 di Canottaggio: a Sarasota, negli Stati Uniti, prima giornata di gare dedicata alle batterie, con l’Italia che schierava al via subito sette equipaggi. Vanno direttamente in finale due barche azzurre, il quattro con maschile ed il due senza pesi leggeri maschile, mentre accede alla semifinale il quattro di coppia Under 23 maschile, infine sono costretti ai recuperi il quattro senza maschile, il singolo ...

Mondiali di Canottaggio U23 – Prima giornata di gare a Sarasota - subito due finali per gli azzurri : L’Italia, impegnata in sette specialità, vola subito in finale con due barche, quattro con Under 23 e due senza Pesi Leggeri maschili Nella Prima giornata di gare ai Mondiali Under 23 di Sarasota (Florida, Stati Uniti), l’Italia, impegnata in sette specialità, vola subito in finale con due barche, quattro con Under 23 e due senza Pesi Leggeri maschili. Passa il turno anche il quattro di coppia Under 23 maschile, che va in semifinale, ...

Canottaggio - i convocati dell’Italia per l’ultimo raduno pre-Mondiali. Sono 52 gli azzurri a Piediluco fino al 18 agosto : Inizia oggi a Piediluco l’ultimo raduno dell’Italia in vista dei Mondiali di Canottaggio che si disputeranno a Linz dal 25 agosto all’1 settembre: il DT Francesco Cattaneo ha convocato 52 azzurri, tra senior e pesi leggeri, che si ritroveranno fino al 18 agosto. Nell’elenco dei papabili per la rassegna iridata rientra in pianta stabile Matteo Lodo, che verrà valutato in vista di un suo possibile impiego con Giuseppe ...

Canottaggio - Matteo Lodo torna ad allenarsi con la Nazionale : obiettivo Mondiali : Matteo Lodo ha risolto i problemi fisici che lo hanno attanagliato negli ultimi mesi ed è stato aggregato nel ritiro della Nazionale italiana di Canottaggio iniziato ieri a Piediluco e che si concluderà il prossimo 19 luglio. Il 24enne nativo di Terracina ha dovuto fare i conti con un mal di schiena che gli impediva di allenarsi senza avvertire dolore. I medici federali hanno optato per una cura conservativa: tanto riposo e terapie che hanno ...

Canottaggio - i convocati dell’Italia per il raduno della Nazionale. Saranno 51 gli azzurri a Piediluco in preparazione dei Mondiali di Linz : Continua la preparazione dell’Italia del Canottaggio verso i Mondiali di Linz: gli azzurri, reduci dalla tappa di Coppa del Mondo di Poznan, dove i nostri rappresentanti hanno raccolto tre podi e sei finali nelle specialità olimpiche, si ritroveranno a Piediluco. Il raduno inizierà il 30 giugno e si concluderà il 19 luglio: 51 gli azzurri convocati, c’è Andrea Panizza, influenzato a Poznan (forfait che ha costretto al ritiro il ...