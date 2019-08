CALCIOMERCATO ROMA NEWS Via Dzeko | dopo Alderweireld c' è un piano B | Ultime notizie

CALCIOMERCATO Cagliari - Nandez è arrivato in Italia : il centrocampista svolgerà le visite mediche a Roma : Nahitan Nandez, 24 anni, centrocampista uruguayano che il Cagliari ha acquistato dal Boca Juniors, è sbarcato a Fiumicino. E’ arrivato con un aereo di linea dell’Aerolineas Argentinas proveniente da Bueno Aires. Secondo quanto si è appreso, il giocatore soprannominato “El Leon” si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart, a Roma, per poi lasciare la Capitale e volare a Cagliari-Elmas dove è atteso dalla nuova ...

CALCIOMERCATO - indizi clamorosi su Modric - James e Dzeko : le ultime su Milan - Napoli - Roma e Inter : La Roma ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera contro i baschi dell’Athletic Bilbao, l’amichevole è in programma alle 20 al Renato Curi di Perugia. Questo l’elenco. Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante; difensori: Juan Jesus, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola; centrocampisti: Cristante, Lorenzo Pellegrini, Perotti, Zaniolo, Diawara; attaccanti: Dzeko, Under, Kluivert, Antonucci. ...

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Bomba Falcao - Petrachi a Montecarlo - ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, le ultime notizie sulle trattative giallorosse: Bomba Falcao, Petrachi sarebbe stato a Montecarlo per trattare il colombiano

CALCIOMERCATO ROMA - Dzeko-Inter - la pista si raffredda. Su Higuain… : Calciomercato Roma- Come anticipato in mattinata, la Roma sarebbe pronta a trattenere Dzeko in giallorosso. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato. L’attaccante bosniaco potrebbe restare nella capitale. Fonseca crede molto nel suo centravanti, e la trattativa con l’Inter si sarebbe leggermente raffreddata. Il diretto interessato potrebbe entrare nell’ottica di dire sì alla continuazione ...

CALCIOMERCATO 6 agosto martedì : Juve - Dybala al PSG! Roma - Dzeko può restare. Inter - nuovo assalto a Lukaku. Cagliari - arriva anche Nandez : Calciomercato 6 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 6 agosto. JuveNTUS– Dopo il no secco al Manchester United, Dybala potrebbe aprire in maniera concreta al suo trasferimento al PSG. Il club francese, secondo quanto riportato da “Canal +”, sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 60 milioni di […] L'articolo Calciomercato 6 agosto martedì: Juve, Dybala al PSG! Roma, ...

CALCIOMERCATO : l'Inter prova l'affondo decisivo con la Roma per Dzeko : Questi sono giorni decisamente caldi per il Calciomercato: ieri la dirigenza dell'Inter ha incontrato Martina, l’agente di Edin Dzeko per trovare un’intesa per sbloccare la trattativa che continua ad essere, da ormai troppo tempo, un tira e molla tra la Roma e l’Inter. Dall'incontro sarebbe stata confermata la volontà reciproca di iniziare questa nuova avventura insieme ma a tutt'oggi sia Dzeko che mister Conte (per il quale Edin è una priorità ...

CALCIOMERCATO ROMA News/ Papà Higuain : 'Potrebbe chiudere alla Juve' - ultime notizie - : Calciomercato Roma News, ultime notizie: il padre di Gonzalo Higuain non ha escluso la possibilità che il figlio possa chiudere la carriera a Torino.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Stop nella trattativa per Defrel a Cagliari - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS: i giallorossi non hanno ancora trovato l'intesa con il Cagliari per il trasferimento di Gregoire Defrel, Ultime notizie,

CALCIOMERCATO ROMA - il punto tra entrate e uscite : si lavora in difesa - via Olsen e Schick : Calciomercato Roma – Dopo il successo in amichevole contro il Lilla, in casa Roma si torna a pensare al Calciomercato. L’obiettivo primario è un difensore, ma Petrachi è al lavoro anche per sfoltire la rosa. Alderweireld resta la pista privilegiata, ma il Tottenham vuole 25 milioni (troppi secondo i giallorossi). Ecco perché non mancano le alternative. Rugani, Pezzella e Izzo appaiono piste molto complicate, mentre più agevoli ...

CALCIOMERCATO 4 agosto domenica : Inter-Icardi - muro contro muro. Roma-Higuain - non è finita : Calciomercato 4 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 4 agosto. INTER– muro contro muro di Icardi. L’attaccante argentino avrebbe espresso il suo desiderio di restare in nerazzurro. La sensazione è che l’argentino accetterebbe solamente la Juventus, ipotesi ormai decisamente complicata. JUVENTUS– Ronaldo avrebbe consigliato Dybala di accettare il Manchester United. Ora la decisione […] L'articolo ...

CALCIOMERCATO Juventus - Higuain-Roma in stand-by per colpa di CR7 : Calciomercato Juventus – Gonzalo Higuain rimane l’obiettivo numero uno della Roma per rinforzare il proprio attacco. L’argentino, tornato alla Juventus dopo il prestito al Chelsea, potrebbe lasciare ancora una volta Torino visto che i bianconeri al momento sono al lavoro per cercare di arrivare a Romelu Lukaku, attaccante belga del Manchester United. Come riportato su ‘Calciomercato.it’ il nome del Pipita resta ...

CALCIOMERCATO ROMA News / I giallorossi insistono per Suso ma... - Ultime notizie - : Calciomercato Roma News: lo spagnolo Suso resta un obiettivo, spunta anche il nome di Mertens dal Napoli, Ultime notizie,