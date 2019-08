Calciomercato | le ultime | testa a testa per la difesa dell’Atalanta | scatto della Spal

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime : lo Spezia pesca in Spagna - la Reggina mette la freccia : ultime importati trattative per quanto riguarda il Calciomercato in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. L’Empoli ha concluso positivamente la rincora con il difensore Balkovec, prestito con diritto di riscatto dal Verona, il Perugia sta per chiudere con l’Udinese per Angella, piccola speranza anche di arrivare a Benali. Lo Spezia pesca in Spagna il nuovo difensore, si tratta di Salvador ...

Calciomercato NAPOLI NEWS/ Per Lozano pronti 42 milioni - poi James! - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, Ultime notizie sulle trattative degli azzurri: per Lozano Giuntoli ha offerto 42 milioni, De Laurentiis non molla James Rodriguez

Calciomercato ROMA NEWS/ Via Dzeko - dopo Alderweireld c'è un piano B - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, Ultime notizie sulle trattative dei giallorossi: Dzeko all'Inter. Idea Maripan per la difesa se salta Alderweireld.

Calciomercato - le ultime : la Lega Serie A ‘spoilera’ un acquisto del Milan - colpi di Napoli - Torino e Udinese : ultime trattative di Calciomercato caldissime tra ufficialità e trattative avviate. La Lega Serie A conferma l’acquisto di Leo Duarte da parte del Milan. Il contratto del difensore brasiliano, stando al sito della Lega, infatti è stato depositato lo scorso 2 agosto per un trasferimento “a titolo definitivo”: colpo dal Flamengo per circa 11 milioni di euro. Il Genoa ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista ...

Calciomercato - indizi clamorosi su Modric - James e Dzeko : le ultime su Milan - Napoli - Roma e Inter : La Roma ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera contro i baschi dell’Athletic Bilbao, l’amichevole è in programma alle 20 al Renato Curi di Perugia. Questo l’elenco. Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante; difensori: Juan Jesus, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola; centrocampisti: Cristante, Lorenzo Pellegrini, Perotti, Zaniolo, Diawara; attaccanti: Dzeko, Under, Kluivert, Antonucci. ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime trattative : Cerci vicino alla Salernitana - colpi per Empoli e Pisa : Calciomercato – Ultimi, intensi, giorni di mercato anche per le squadre di Serie B e Serie C. Grandi colpi nelle ultime ore. A fare il punto è il Corriere dello Sport. Le strade di Gian Piero Ventura e Alessio Cerci tornano ad incrociarsi, stavolta a Salerno. E’ ad un passo l’accordo tra l’esterno e il club di Lotito. Destinato a lasciare la Salernitana è Pucino. Sul terzino destro, messo fuori rosa, ci sono Ascoli ...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : il Cagliari torna su Pellegrini - è sfida per Skrtel e Mitroglou : Calciomercato – Meno di un mese alla chiusura del mercato e le squadre iniziano a fare sul serio. C’è chi si è mosso in anticipo e ha già buona parte della rosa allestita e chi invece deve ancora mettere a segno gli ultimi colpi. Una delle squadre più attive è sicuramente il Genoa. Il Grifone si è assicurato anche Pajac, ex Empoli, in prestito con diritto di riscatto. Altro esterno sinistro che potrebbe cambiare maglia è Luca ...

Calciomercato ROMA NEWS/ Bomba Falcao - Petrachi a Montecarlo - ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, le ultime notizie sulle trattative giallorosse: Bomba Falcao, Petrachi sarebbe stato a Montecarlo per trattare il colombiano

Calciomercato MILAN NEWS/ Francia sui gioielli rossoneri e Correa... - ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, le ultime notizie sulle trattative rossonere: la Francia punta due gioielli rossoneri. Si stringe per Correa?

Calciomercato NAPOLI NEWS/ Clamoroso inserimento per Dzeko? - ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, le ultime notizie sulle trattative azzurre: Clamoroso inserimento per Dzeko? De Laurentis non molla James

Calciomercato - le ultime : accordo Juve-Tottenham per Dybala - l’Atalanta su Skrtel : ultime ore movimentate per quanto riguarda il Calciomercato, trattative caldissime in attesa della chiusura in Inghilterra che è prevista l’8 agosto. E’ partito un nuovo assalto del Tottenham all’attaccante Paulo Dybala, intesa sulla base di 70 milioni di euro, la Juventus ha dato l’ok. Adesso è tutto nella mani della Joya, l’argentino accetterà il trasferimento o farà saltare un’altra trattativa dopo ...

Calciomercato MILAN NEWS/ PSG di nuovo su Donnarumma se... - ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ultime notizie: i francesi del Paris Saint-Germain potrebbero tornare a farsi sotto per Donnarumma se cederanno un top player.

Calciomercato JUVENTUS NEWS/ Papà Higuain : 'Potrebbe chiudere qui' - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ultime notizie: il padre di Higuain ha sottolineato come il figlio potrebbe chiudere la sua avventura in Europa a Torino.

Calciomercato - le ultime dall’estero : nuova pretendente per Dzeko - gli obiettivi del Psg - offerta per Rugani : Calciomercato – Tante voci e rumors che arrivano dall’estero in questa fase frenetica del mercato. Secondo quanto riporta ‘France Football’ il Monaco, alla ricerca di un attaccante, starebbe pensando di fare un’offerta per Dzeko. Il club del Principato continua a inseguire anche il rossonero André Silva e l’algerino Baghdad Bounedjah, ma l’idea Dzeko sta prendendo quota. Neymar vuole lasciare il ...