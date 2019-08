Calciomercato Juventus | conferme dall’Inghilterra | Dybala niente Tottenham e non solo

Calciomercato Juventus - saltate le cessioni di Dybala e Mandzukic : le ultime : Il club bianconero ha deciso di non privarsi dei propri due attaccanti, non avendo pronto un sostituto all’altezza da acquistare Paulo Dybala e Mario Mandzukic non si muoveranno da Torino, almeno per il momento. La Juventus infatti ha deciso di non cedere né l’argentino e né il croato, nonostante le pressioni di Tottenham e Manchester United. Marco Bertorello / AFP Il club bianconero non ha pronto un sostituto ...

Calciomercato Juventus – Niente accordo fra Dybala e Tottenham : richieste troppo alte - è braccio di ferro con i bianconeri : Paulo Dybala non trova l’accordo con il Tottenham su stipendio e diritti d’immagine: salta la trattativa con gli Spurs e la Juventus non gradisce Paulo Dybala non ha posto nella Juventus di Maurizio Sarri. Il messaggio è chiaro, il talento argentino sarà una riserva di lusso o poco più. Per questo motivo, la Juventus ha aperto ad una sua cessione, prima al Manchester United, poi al Tottenham: in entrambe le trattative è arrivato prima un ...

Calciomercato Juventus – Niente accordo fra Dybala e Tottenham : richieste troppo alte - è braccio di ferro con i bianconeri : Paulo Dybala non trova l’accordo con il Tottenham su stipendio e diritti d’immagine: salta la trattativa con gli Spurs e la Juventus non gradisce Paulo Dybala non ha posto nella Juventus di Maurizio Sarri. Il messaggio è chiaro, il talento argentino sarà una riserva di lusso o poco più. Per questo motivo, la Juventus ha aperto ad una sua cessione, prima al Manchester United, poi al Tottenham: in entrambe le trattative è arrivato prima un ...

Calciomercato Juventus - 5 cessioni per finanziare il doppio colpo : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, Paratici sarebbe pronto a concretizzare 5 cessioni prima di provare il doppio colpo targato Pogba-Icardi. Il centrocampista bianconero resta il primo obiettivo del centrocampo, anche se sarà complicato convincere lo United a dire sì. Detto questo, spazio anche all’addio di Perin: il portiere bianconero frutterà […] More

Calciomercato Juventus : Pogba! Dybala - Mandzukic e Matuidi in Inghilterra : Calciomercato Juventus: prosegue la missione bianconera in Inghilterra, che vede come protagonisti Nedved, Paratici e il procuratore italo-olandese Mino Raiola. Il grande sogno della Juve è per il centrocampo Paul Pogba, l’ex bianconero tornato d’attualità in questo pazzesco mercato estivo 2019. I colloqui con il Manchester United durano da giorni: per portare il francese a […] More

Calciomercato Juventus : colpo a sorpresa di Paratici : Calciomercato Juventus – In casa Juventus si continua a lavorare alacremente in vista della prossima stagione. La dirigenza della squadra torinese, continua così a guardarsi attorno, e lo fa con un occhio al futuro. I sogni di mercato rispondono ai nomi di Pogba e Lukaku, ma le trattative sono molto complicate. Il mercato inglese chiuderà tra […] More

Calciomercato Juventus : tra Dybala e il Tottenham ci sarebbe sempre l'Inter : Uno dei giocatori che molto probabilmente lasceranno la Juventus in questa sessione di Calciomercato è Paulo Dybala. Il fantasista argentino sembrava essere nei piani del tecnico, Maurizio Sarri, che lo ha elogiato nella sua conferenza stampa di presentazione. I fatti, però, hanno dimostrato che il giocatore non rientra nei piani della società, tanto da essere offerto al Manchester United per uno scambio con Romelu Lukaku. La Joya ha fatto ...

Calciomercato - dalla Spagna : 'Neymar offerto a Juventus - Real e Manchester United' : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Joao Cancelo è stato ceduto al Manchester City in cambio di Danilo e trenta milioni di euro. Un'operazione di mercato che è stata criticata da larga parte dei tifosi della Juventus, in quanto sarebbe un chiaro downgrade. La dirigenza bianconera, comunque, aveva bisogno di soldi dopo le enormi spese dovute agli acquisti di Cristiano Ronaldo (l'anno scorso) e De Ligt ...

Calciomercato Juventus - Perin dice addio : è fatta. Higuain - arriva la sorpresa! : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, e come riportato da “Sportmediaset“, Perin avrebbe raggiunto un accordo totale con il Monaco e sarebbe pronto a dire sì all’inizio della nuova avventura. Accordo raggiunto anche tra le due società. Prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Tutto dipenderà dalle visite mediche. […] L'articolo Calciomercato Juventus, Perin dice ...

Calciomercato Juventus - nuove sirene inglesi per Paulo Dybala : altra offertona dalla Premier per la Joya : Niente accordo tra l’argentino e il Manchester United, così il Tottenham si è mosso presentando alla Juventus un’offerta davvero importante Paulo Dybala potrebbe trasferirsi in Premier League, ma non al Manchester United. Per l’argentino infatti è arrivata alla Juventus una nuova offerta dopo il mancato accordo tra il giocatore e i ‘Red Devils’, una proposta giunta niente meno che da ...

Calciomercato Juventus : 35 milioni di euro in arrivo dall’Inghilterra : Calciomercato Juventus: secondo quanto riferito da il “Times”, il Wolverhapton ha avanzato un’offerta di 35 milioni di euro per il difensore bianconero Daniele Rugani. Daniele Rugani rimane uno dei nomi più vicini a lasciare presto la rosa della Juventus. Come già avevamo detto nei scorsi giorni, il giocatore ha parecchio mercato in Inghilterra. Calciomercato Juventus: […] More

Calciomercato Juventus NEWS/ Papà Higuain : 'Potrebbe chiudere qui' - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ultime notizie: il padre di Higuain ha sottolineato come il figlio potrebbe chiudere la sua avventura in Europa a Torino.

Calciomercato Juventus - Perin dice addio : è fatta. Higuain - arriva la sorpresa! : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, e come riportato da “Sportmediaset“, Perin avrebbe raggiunto un accordo totale con il Monaco e sarebbe pronto a dire sì all’inizio della nuova avventura. Accordo raggiunto anche tra le due società. Prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Tutto dipenderà dalle visite mediche. […] L'articolo Calciomercato Juventus, Perin dice ...

Calciomercato Juventus - l'Inter starebbe tornando su Dybala : Icardi sarebbe OK per CR7 : In questo momento il Calciomercato della Juventus ruota attorno al futuro di Paulo Dybala. Il giocatore argentino ha più volte ribadito di volere continuare la sua carriera a Torino, per giocarsi le sue chances con Maurizio Sarri, ma il nuovo tecnico bianconero non sembra avere intenzione di puntare su di lui per la prossima stagione. Dybala non ha trovato l'accordo per trasferirsi al Manchester United, club a lui fortemente interessato. ...