Calciomercato Atalanta – Colpo da Champions | in arrivo l’ex Liverpool Martin Skrtel

Calciomercato - le ultime : Skrtel all’Atalanta e Pulgar Fiorentina - ufficialità al Genoa : ultime ore caldissime di Calciomercato, sono arrivate novità importanti, trattative concluse in Italia ed all’estero. E’ Giovanni Lo Celso il colpo del Tottenham nell’ultimo giorno di mercato in Premier, innesto dal Betis Siviglia, operazioni da 16 milioni di euro per il prestito, con riscatto fissato a 30 milioni. Fatta anche per Ryan Sessegnon. Considerato una delle promesse del calcio inglese, l’esterno sinistro ...

Calciomercato - le ultime : testa a testa per la difesa dell’Atalanta - scatto della Spal : Si muovono le squadre del campionato di Serie A, ultime ore calde di Calciomercato ed importanti trattative. Alla ricerca di rinforzi la Spal, per Semplici è in arrivo Mehdi Léris, nonostante la retrocessione si è confermato uno dei più positivi per il Chievo, può rimanere in Serie A, i contatti con la Spal hanno avuto esito positivo e la fumata bianca potrebbe arrivare a breve. Movimento in casa Atalanta, per la difesa è testa a testa tra ...

Calciomercato - le ultime : accordo Juve-Tottenham per Dybala - l’Atalanta su Skrtel : ultime ore movimentate per quanto riguarda il Calciomercato, trattative caldissime in attesa della chiusura in Inghilterra che è prevista l’8 agosto. E’ partito un nuovo assalto del Tottenham all’attaccante Paulo Dybala, intesa sulla base di 70 milioni di euro, la Juventus ha dato l’ok. Adesso è tutto nella mani della Joya, l’argentino accetterà il trasferimento o farà saltare un’altra trattativa dopo ...

Calciomercato Atalanta - cosa manca per puntellare la rosa : Gasperini vuole un colpo per reparto : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta ha già messo a segno alcuni colpi importanti, ma per la Champions League non basta. Gian Piero Gasperini vuole ancora qualche rinforzo. In particolare, il tecnico della Dea ha richiesto un difensore, un esterno e un attaccante che possa giocare nei tre ruoli davanti. Per quanto concerne la difesa il nome più gettonato è quello di Gian Marco Ferrari, centrale del Sassuolo. Dodici milioni la ...

Atalanta - doppio annuncio di Calciomercato di Gasperini dopo l’amichevole : “Muriel a questo punto della preparazione e’ piu’ avanti di quanto non fosse Zapata l’estate scorsa”. Sono le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, dopo il successo in amichevole contro il Renate: “Luis e’ un po’ affaticato in questo momento e necessita’ di un po’ di tempo per adattarsi, ma e’ sicuramente un elemento di qualita’ come lo e’ Malinovskyi – ...

Calciomercato Atalanta - l’11 è da Champions : il sostituto di Mancini - tre nuovi innesti per Gasperini [FOTO] : Calciomercato Atalanta – Le squadre di Serie A sono al lavoro per preparare la prossima stagione, una squadra che si candida ad essere grande protagonista è sicuramente l’Atalanta, i nerazzurri rappresentano ormai una big del calcio italiano ed adesso si preparano anche per disputare la prossima Champions League, un traguardo raggiunto grazie alle competenze della dirigenza, ad un grande allenatore ed un gruppo di calciatori ...

Calciomercato Atalanta - ufficiale : Malinovskyi è un nuovo calciatore nerazzurro : L’accordo era già stato raggiunto, mancava solo l’ufficialità che è arrivata pochi minuti fa: Ruslan Malinovskyi è un nuovo calciatore dell’Atalanta. Ecco di seguito il comunicato integrale diffuso dal sito ufficiale nerazzurro. “Atalanta B.C. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Genk il calciatore Ruslan Malinovskyi. Nato a Zhytomyr il 4 maggio 1993, Ruslan è un centrocampista completo: qualità, ...

Calciomercato Verona - Radunovic è gialloblù : ufficiale l’arrivo dall’Atalanta : Boris Radunovic è un nuovo giocatore del Verona. Il portiere serbo arriva dall’Atalanta con la formula del prestito.“powered by Goal”Nuovo innesto per il Verona. Il club scaligero, dopo aver rafforzato la difesa con Faraoni e Rrahmani ed aver rinnovato il suo centrocampo con Badu e Bessa, si assicura anche un nuovo portiere: Boris Radunovic.L’estremo difensore serbo, reduce dalle stagioni vissute in prestito all’Avellino, alla Salernitana ed ...

Calciomercato - le ultime trattative : doppio innesto di Atalanta e Verona - il Cagliari invece ne prende tre : ultime ore caldissime sul fronte Calciomercato, ecco tutte le ultime trattative nel dettaglio. Si muove con insistenza l’Atalanta con l’obiettivo di farsi trovare pronta per la prossima Champions League, non solo Malinovskyi per il centrocampo, per la difesa il nome in pole è quello di Kaan Ayhan, calciatore del Fortuna Dusseldorf e della nazionale turca. La Roma non ha intenzione di aspettare all’infinito il ...

Calciomercato - le notizie del giorno – Nuovi acquisti per Atalanta e Verona - ritorno di fiamma per la Roma : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di trattative in Italia e all’estero. Tante le indiscrezioni, i rumors e le ufficialità in questo 12 luglio. Le notizie più importanti di oggi. NOMI PER Atalanta, Verona E Roma – Ultime ore di Calciomercato caldissime, ecco tutte le ultime trattative. “Benvenuto Manolas”. Così il Napoli, su Twitter, ufficializza l’arrivo del difensore Kostas Manolas. La Roma rende noto ...

Calciomercato Atalanta - Mancini sul piede di partenza : due nomi per la sostituzione : Calciomercato Atalanta – La Roma è ad un passo da Gianluca Mancini. L’affare si chiuderà per una cifra tra i 20 e i 25 milioni. L’Atalanta non aspetta ed ha iniziato a guardarsi intorno per cercare l’erede del difensore centrale. Secondo quanto riporta Sky Sport, la Dea ha individuato due profili che potrebbero fare al proprio caso. Il primo, per il quale è stata già avviata una trattativa, è Sergi Gomez, difensore ...

Calciomercato Atalanta - è fatta per Malinovskyi : al Genk 13 - 7 milioni : L’Atalanta ha chiuso l’operazione Ruslan Malinovskyi con il Genk: ai belgi andranno 13,7 milioni di euro fra parte fissa e bonus.“powered by Goal”Rinforzo importante in arrivo per Gian Piero Gasperini. L’Atalanta, secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, ha infatti chiuso la lunga trattativa con il Genk per il centrocampista centrale Ruslan Malinovskyi.Il giocatore sarà acquistato a titolo definitivo, e il club belga ...

Calciomercato - le ultime trattative : le ufficialità - colpo Atalanta - innesto a sorpresa del Verona - la Roma su Suso : ultime ore di Calciomercato caldissime, ecco tutte le ultime trattative. “Benvenuto Manolas”. Così il Napoli, su Twitter, ufficializza l’arrivo del difensore Kostas Manolas. La Roma rende noto di avere raggiunto un accordo per la cessione, a titolo definitivo, al Flamengo, Gerson Santos Da Silva. Il Bologna Fc 1909 comunica di aver ceduto al Rangers Fc il diritto alle prestazioni sportive del difensore Filip Helander a ...

Calciomercato - le ultime trattative : cessioni per Atalanta e Spal - sale il prezzo di Pogba : Calciomercato italiano ed estero sempre nel vivo tra indiscrezioni ed ufficialità. Si muovono Atalanta e Spal. I bergamaschi hanno ceduto in prestito al Perugia l’attaccante classe 1999 Christian Capone. Prodotto del settore giovanile nerazzurro, campione nazionale Under 17 nel 2016, e’ reduce da due stagioni a titolo temporaneo al Pescara. I ferraresi hanno invece ufficializzato la cessione a titolo definitivo del difensore ...