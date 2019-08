Cal Crutchlow MotoGP | GP Austria 2019 | “Nelle ultime gare il feeling con la Honda è

MotoGp – Brutto infortunio per Cal Crutchlow : il pilota si fa male a ginocchio e tibia cadendo… dalla bici! : Cal Crutchlow in dubbio per il Gp di Germania: il pilota britannico si fa male a ginocchio e tibia cadendo dalla bici I piloti alle cadute sono abituati e, nella maggir parte dei casi, per quanto esse si rivelino dolorose, li si rivede subito in piedi. Le cadute dalla bici però possono essere ben più dannose! L’infortunio riportato da Cal Crutchlow sa di beffa. Il pilota britannico è in dubbio per il Gp di Germania a causa di un infortunio ...